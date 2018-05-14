Назад в СССР 

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Когда на второй день фестиваля показывают настолько неполноценное кино, как «Лето» (Россия) и «Судный день» («Yomeddine», Египет), всякое представление о благородном соревновании быстро испаряется. Предполагается, что вначале показывают самый интересный материал, чтобы к первым выходным — самому напряженному времени — всеобщий интерес был уже подогрет. Но если то, что я увидел — самый интересный материал фестиваля, то все очень плохо.

Персонажи упоминают тех, кто оказал на них огромное влияние, — Sex Pistols, Velvet Underground, Дэвид Боуи , T. Rex, — однако в самой их музыке ничто на это не указывает. То, что они играют, лишено глубины и самой сути настоящего рока. Неясный по своей структуре, фильм содержит уж слишком много музыкальных представлений, есть и совсем тягостные, в которых известные песни, например «Psycho Killer» или «Perfect Day», соединяются с русскими песнями.

Еще мне интересно, какие были мотивы у членов жюри, когда они включали в программу фестиваля египетский фильм «Судный день», дебютную работу режиссера А. Б. Шоуки (A. B.Shawky). В нем главный герой, Бешей, болен проказой и живет на свалке посреди пустыни. В психиатрической больнице умерла его жена, и он решает ехать разыскать свою семью.

Вместе с мальчиком-сиротой, которого зовут Обама, Бешей отправляется в путешествие на разваливающейся телеге. Его осел умирает посреди дороги, и странники продолжают путь на других транспортных средствах. В фильме, прежде всего, надо привыкнуть к язвам главного героя (реальным, ведь актер не был загримирован). Начиная просмотр фильма, будьте готовы к тому, что в нем звучит высокопарная музыка и он полон назидания (как в «Человеке-слоне» Дэвида Линча , где главный герой кричит: я человек!).

Можно предположить, что начинающий режиссер Шоуки, выходец из обеспеченной и привилегированной египетской семьи, изучавший кино в Нью-Йорке, своим фильмом попытался искупить социальную вину своего сословия. На самом же деле мотивом жюри послужило то, что Шоуки привнес на фестиваль необходимую долю третьего мира. А как же хорошее кино?