Квентин Тарантино позвал Тимоти Олифанта в свой новый проект

Действие фильма развернется летом 1969 года в Лос-Анджелесе. Бывшая звезда сериалов Рик Далтон (ДиКаприо) и его друг-дублер Клифф Бут (Питт) пытаются найти способ вернуться в шоу-бизнес. Поиски «места под солнцем» омрачает ошеломляющее событие, соседка Далтона — беременная актриса Шерон Тейт (Робби), становится жертвой жестоких убийц.

Ожидается, что «Однажды в Голливуде» будет снят в стиле легендарного «Криминального чтива» Квентина Тарантино.

Мировая премьера картины состоится 8 августа 2019 года.