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Квентин Тарантино позвал Тимоти Олифанта в свой новый проект
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Квентин Тарантино позвал Тимоти Олифанта в свой новый проект 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
В звездном касте нового фильма Квентина Тарантино ожидается пополнение. Тимоти Олифант («Дедвуд», «Правосудие») готов присоединиться к Леонардо ДиКаприо, Брэду Питту и Марго Робби в криминальном триллере «Однажды в Голливуде».
На прошлой неделе мы писали, что Курт Рассел, Бёрт Рейнольдс, Тим Рот и Майкл Мэдсен также планируют «засветиться» в девятой ленте знаменитого режиссера.
Действие фильма развернется летом 1969 года в Лос-Анджелесе. Бывшая звезда сериалов Рик Далтон (ДиКаприо) и его друг-дублер Клифф Бут (Питт) пытаются найти способ вернуться в шоу-бизнес. Поиски «места под солнцем» омрачает ошеломляющее событие, соседка Далтона — беременная актриса Шерон Тейт (Робби), становится жертвой жестоких убийц.
Ожидается, что «Однажды в Голливуде» будет снят в стиле легендарного «Криминального чтива» Квентина Тарантино.
Мировая премьера картины состоится 8 августа 2019 года.
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