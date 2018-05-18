Цитаты из Достоевского включили в фильм «451 градус по Фаренгейту»

Без Достоевского фильм бы не получился

Рамин Бахранирежиссер.

По словам Бахрани, он искал фразы, которые главный герой должен прочесть вслух и потрясти ими зрителя.

«Так я набрел на «Записки из подполья» Достоевского», — рассказал голливудский режиссер.

Действие картины происходит в альтернативной реальности, а не в будущем, как в первоисточнике Рэя Бредбери.

«Чтобы подчеркнуть, что действие происходит сейчас, мы убрали механическую собаку. И добавили электронного секретаря, Twitter», — добавил Рамин Бахрани.

По его словам, при составлении сценария авторский текст был вольно переработан, поэтому режиссер переживает о возможной реакции зрителей. Создатель картины признался, что работа над ней далась ему с трудом.

Премьера фильма «451 градус по Фаренгейту» в России запланирована на 20 мая.