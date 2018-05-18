Цитаты из Достоевского включили в фильм «451 градус по Фаренгейту» 

Строки из произведения Федора Достоевского «Записки из подполья» включили в речь главного героя фильма «451 градус по Фаренгейту». Режиссер картины Рамин Бахрани признался, что творчество российского классика оказало сильное влияние на его ленту. Об этом сообщила газета «Известия»
Без Достоевского фильм бы не получился
Рамин Бахранирежиссер.
По словам Бахрани, он искал фразы, которые главный герой должен прочесть вслух и потрясти ими зрителя.
«Так я набрел на «Записки из подполья» Достоевского», — рассказал голливудский режиссер.
Действие картины происходит в альтернативной реальности, а не в будущем, как в первоисточнике Рэя Бредбери.
«Чтобы подчеркнуть, что действие происходит сейчас, мы убрали механическую собаку. И добавили электронного секретаря, Twitter», — добавил Рамин Бахрани.
По его словам, при составлении сценария авторский текст был вольно переработан, поэтому режиссер переживает о возможной реакции зрителей. Создатель картины признался, что работа над ней далась ему с трудом.
Премьера фильма «451 градус по Фаренгейту» в России запланирована на 20 мая.
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