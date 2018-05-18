В новый фильм «451 градус по Фаренгейту» вошли строчки Достоевского 

По словам режиссера, действие в новом фильме будет происходить не в будущем, а в настоящем. «Только это альтернативное сегодня. Каким оно могло быть, если бы, к примеру, Гитлер не проиграл Вторую мировую и нацисты продолжили триумфальное сжигание книг по всему миру. Чтобы подчеркнуть, что действие происходит сейчас, мы убрали механическую собаку. И добавили электронного секретаря, Twitter», — цитируют "Известия" режиссера. Как утверждает Бахрани, он вольно обошелся с оригиналом во время написания сценария. Такая работа показалась кинематографисту слишком тяжелой и он даже хотел покинуть проект. Но потом нашел выход в творечстве Достоевского, строчки из произведений которого поместил в фильм. «Я искал такие строчки, которые, будучи прочитанными главным героем вслух, мгновенно доходили бы до зрителя и потрясали. И так я набрел на „Записки из подполья“ Достоевского. Без Достоевского фильм бы не получился», — передают «Известия» слова Бахрани. Российская премьера фильма пройдет 20 мая.