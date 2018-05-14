Исследование Okko: количество посетителей онлайн-кинотеатра в День Победы сократилось на 11%

Онлайн-кинотеатр Okko проанализировал статистику киносмотрения в России в День Победы 9 мая. Эта аналитика является частью масштабного исследования российской аудитории онлайн-кинотеатров, которое проводит компания.

Общий вывод

Совокупное количество посетителей в онлайн-кинотеатре Okko с учетом ежегодного роста 9 мая снизилось на 11% по сравнению со среднесуточным показателем, аналогичное снижение охвата наблюдалось годом ранее. Российские фильмы военной тематики вошли в топ-10 фильмов по популярности.

Аудитория

Совокупное количество посетителей в онлайн-кинотеатре Okko 9 мая снизилось на 11% по сравнению со среднесуточным показателем, аналогичное снижение охвата наблюдалось годом ранее. Наибольший спад — на 31% — приходится на время трансляции военного парада с 10 до 11 часов утра. Вечерний салют повлиял на охват аудитории в меньшей степени, спад составил только 5%.

Контент

Тройку лидеров по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре Okko в федеральном топе составили иностранные фильмы «Чудо», «Титан» и «Форсаж 8». Согласно данным онлайн-кинотеатра, российские фильмы военной тематики не стали самыми популярными, однако уверенно вошли в топ-10, как по России в целом, так и в крупных городах, включая: Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск и др. Чаще всего россияне выбирали «Битву за Севастополь», «28 панфиловцев» и «Сталинград». В региональных топах также присутствует картина «А зори здесь тихие», снятая в 2015 году.

В 2017 году из отечественных фильмов в общероссийских топ-10 по версии Okko вошла только картина «28 панфиловцев».

10 самых популярных фильмов 9 мая 2018 в онлайн-кинотеатре Okko:

Чудо (США, Гонгконг, 2017)

Титан (Великобритания, Испания, США, 2018)

Форсаж 8 (Китай, США, Япония, 2017)

Тачки 3 (США, 2017)

Мстители: Эра Альтрона (США, 2015)

Битва за Севастополь (Россия, Украина, 2015)

28 панфиловцев (Россия, 2016)

Сталинград (Россия, 2013)

Кролик Питер (Австралия, США, 2018)

Мстители (США, 2012)

Платформы

Наибольшее количество просмотров приходится на Smart TV — 80%, на мобильные устройства — 10%, еще 10% распределены между просмотрами на других платформах.

«Как и в прошлом году, мы отметили небольшой спад в посещаемости онлайн-кинотеатра в связи с Днем Победы. Интересно, что россияне смотрели российское кино военной тематики как в Москве, так и в регионах. Если в прошлом году в топ вошел только один военный фильм, в этом году их уже три в общероссийском топе. Мы не раз говорили о том, что интерес к российскому кинематографу растет, результат исследования — еще одно тому подтверждение», — комментирует генеральный директор Okko Иван Гродецкий.