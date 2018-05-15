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На «Ночи в музее» покажут фильмы Серебренникова и Звягинцева
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На «Ночи в музее» покажут фильмы Серебренникова и Звягинцева 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Ruvod.com
Компания Okko проведет кинопоказы в ММОМА на Гоголевском бульваре. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Показы пройдут в рамках «Ночи в музее» 19 мая.
«Онлайн-кинотеатр Okko и Московский музей современного искусства объявляют о начале сотрудничества. Первым совместным проектом станет специальный показ фильмов «Ученик» Кирилла Серебренникова и «Возвращение» Андрея Звягинцева в рамках всероссийской акции «Ночь в музее»», — говорится в сообщении.
Зарегистрироваться можно по ссылкам: «Ученик», «Возвращение».
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