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Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
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Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2» 

Киноафиша 55 минут назад
Фото: Киноафиша
Западные критики уже успели оценить вторую часть «Дэдпула», которая в российских кинотеатрах стартует с 17 мая. Первые отзывы на фильм уже доступны, хотя на полноценные рецензии пока стоит эмбарго. Большинство оценило новый фильм про приключения Уэйда Уилсона высоко, отметив, что он получился невероятно смешным и даже лучше первой части.
Collider предостерегает зрителей от спойлеров, которые могут испортить ощущения от просмотра. Редактор портала остался в восторге от юмора и всего актерского состава, а сцены после титров назвал лучшими за всю историю супергеройского кино.
Критик сайта ScreenCrush написал, что вторая часть понравилась ему куда больше первой. «Фильм медленно разгоняется, но с Отрядом Икс и Кейблом все сработало отлично», — добавляет он.
IndieWire уверены, что рейтинг 18+ у «Дэдпула» полностью оправдан, а камео и пост-титровые сцены вызывают восторг.
Критики также назвали сиквел картины самым кровавым фильмов со времен второй части «Убить Билла», а шуточки про Канаду — просто отменными. Создатель персонажа Роб Лайфельд пишет, что он даже заплакал в конце, в основном из-за воспоминаний и того, как красиво закончили картину. Редактор сайта VOX вообще сравнил «Дэдпул 2» с «Войной бесконечности» и сделал выбор в пользу первого.
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