Новый «Хищник» и «Дрожь земли», которую мы не увидим: главные трейлеры недели

Традиционная понедельничная подборка лучших трейлеров прошлой недели. Только самое важное.

Во-первых:

Первый трейлер «Хищника»

Песни и пляски под солнцем: финальный трейлер фильма «Mamma Mia 2»

Во-вторых:Лето

Студия Sony Pictures поделилась со зрителями фрагментом последнего фильма Кирилла Серебренникова . Двухминутный ролик — кусочек заглавной песни, которую пел Майк Науменко , один из главных героев картины, сыгранный Ромой Зверем. Сразу после просмотра невыносимо хочется, чтобы было жарко, сосны, песок, палатка и гитара. В российских кинотеатрах фильм появится 7 июня.

Дрожь земли

Впервые на арене Титра трейлер сериала, который мы не увидим. Перезапуск культовой истории, с вернувшимся Кевином Бейконом , отменили после выхода пилота, а потом слили в сеть трейлер, чтобы мы знали, чего лишились. Выглядит хорошо, между прочим. Мы грустим и пересматриваем первый фильм киносерии.

Шпион, который меня кинул

Одри и Морган — лучшие подруги, оказавшиеся в центре заговора международного масштаба, когда выяснилось, что бывший Одри — шпион. После его смерти у девушек образовались крупные неприятности. В российском прокате с 9 августа.

Черновик

Романтический музыкальный клип на песню Леонида Агутина , вошедшую в саундтрек к фильму. Тепло и трогательно, хотя действие в основном происходит в заснеженной Москве. В кино с 25 мая.

Люк Кейдж

Впечатляющий трейлер второго сезона сериала, входящего в кинематографическую вселенную Marvel. Старт 22 июня.

13 причин почему

Первый полноценный трейлер второго сезона. Если раньше все вертелось вокруг аудиокассет, то теперь сюжет построен на полароидных снимках. Пока смотрится не так плохо, как мы боялись. Премьера уже 18 мая.