Ещё
Крис Эванс снимется в новом триллере от режиссёра «Района № 9»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крис Эванс снимется в новом триллере от режиссёра «Района № 9» 

Fancy Journal 48 минут назад
Фото: Fancy Journal
Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки во вселенной Marvel, снимется в новом триллере режиссера Нила Бломкампа, номинированного на «Оскар» за фильм «Район № 9».
Подробности проекта пока не раскрываются, однако известно, что фильм поступит в производство под названием «Гренландия» («Greenland»), а сюжет расскажет о семье, пытающейся выжить во время природной катастрофы.
Сценарий к фильму напишет сам Бломкамп. Продюсировать проект будут кинокомпании Anton и Thunder Road Pictures. Съемки начнутся в конце 2018 года, а на большие экраны фильм может выйти уже в начале 2020.
Fancy Journal: последние новости
Адель отметила 30-летие в стиле «Титаника» На Каннском кинофестивале прошли первые премьеры Милла Йовович снимется в экранизации игры «Monster Hunter»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах288
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
На Самойлову набросились зрители82
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»49
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение