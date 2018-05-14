Крис Эванс снимется в новом триллере от режиссёра «Района № 9»

Крис Эванс , известный по роли Капитана Америки во вселенной Marvel, снимется в новом триллере режиссера Нила Бломкампа, номинированного на «Оскар» за фильм «Район № 9».

Подробности проекта пока не раскрываются, однако известно, что фильм поступит в производство под названием «Гренландия» («Greenland»), а сюжет расскажет о семье, пытающейся выжить во время природной катастрофы.

Сценарий к фильму напишет сам Бломкамп. Продюсировать проект будут кинокомпании Anton и Thunder Road Pictures. Съемки начнутся в конце 2018 года, а на большие экраны фильм может выйти уже в начале 2020.