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Сольный фильм про Оби-Вана Кеноби планируют выпустить в декабре 2020
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Сольный фильм про Оби-Вана Кеноби планируют выпустить в декабре 2020 

Киноафиша 42 минуты назад
Фото: Киноафиша
Как сообщает портал Omega Underground, съемки сольного фильма про Оби-Вана Кеноби, которого в оригинальной трилогии «Звездных войн» Джорджа Лукаса сыграл Юэн МакГрегор, начнутся через год, в апреле 2019. Премьеру фильма обещают устроить лишь в декабре 2020.
Режиссером сольного фильма про одного из самых популярных персонажей франшизы станет Стивен Долдри, снявший такие фильмы, как «Чтец», «Жутко громко и запредельно близко» и «Часы». Сюжет картины пока держится в строгом секрете, ровно как и каст будущей картины. Кто займет место молодого Оби-Вана и вернется ли к своей роли сам МакГрегор, пока тоже не сообщается. Подготовительный период к съемкам обещают начать в январе 2019, когда Джей Джей Абрамс завершит работу над десятым эпизодам «Звездных войн».
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