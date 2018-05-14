Сольный фильм про Оби-Вана Кеноби планируют выпустить в декабре 2020 

Как сообщает портал Omega Underground, съемки сольного фильма про Оби-Вана Кеноби, которого в оригинальной трилогии «Звездных войн» Джорджа Лукаса сыграл Юэн МакГрегор, начнутся через год, в апреле 2019. Премьеру фильма обещают устроить лишь в декабре 2020.
Режиссером сольного фильма про одного из самых популярных персонажей франшизы станет Стивен Долдри, снявший такие фильмы, как «Чтец», «Жутко громко и запредельно близко» и «Часы». Сюжет картины пока держится в строгом секрете, ровно как и каст будущей картины. Кто займет место молодого Оби-Вана и вернется ли к своей роли сам МакГрегор, пока тоже не сообщается. Подготовительный период к съемкам обещают начать в январе 2019, когда Джей Джей Абрамс завершит работу над десятым эпизодам «Звездных войн».