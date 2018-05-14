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Фильм «Мстители» собрал более 380 миллионов рублей за выходные
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Фильм «Мстители» собрал более 380 миллионов рублей за выходные 

360tv.ru 34 минуты назад
Картина Энтони и Джо Руссо «Мстители: Война бесконечности» за прошедшие выходные собрала в российском прокате 380,2 миллиона рублей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на портал kinobusiness.com.
На втором месте фильм Константина Хабенского «Собибор» — 64, 5 миллиона рублей. Тройку бокс-офиса замыкает пятая часть «Такси» — 62,2 миллиона.
10 мая исполнительный директор компании The Walt Disney Боб Игер намекнул на возможное продолжение «Мстителей». По его словам, еще один фильм о супергероях может появиться в 2020 году.
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