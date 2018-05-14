Ещё
«Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом получит сиквел
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом получит сиквел 

Попкорн News 24 минуты назад
Фото: Попкорн News
Комедийный боевик «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л Джексоном в главных ролях стал хитом в прокате 2017 года и получил зеленый свет на продолжение. Millenium Films планируют снять вторую часть картины, которая получит название «Телохранитель жены киллера», о чем было объявлено во время Каннского кинофестиваля.
Сценарий фильма еще не завершен, однако представители студии говорят, что это будет нечто совершенно безумное. Режиссером вновь выступит Том О’Коннор, а к главным ролям вернутся Рейнольдс и Джексон, хотя об официальном касте объявлено пока не было. Исходя из названия, можно предположить, что к главным героям добавится еще и супруга одного из них, и поклонники первого фильма надеются, что это будет Сальма Хайек, чей персонаж был одним из самых ярких в «Телохранителе киллера».
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Не трожьте святое: 10 фильмов, съемки ремейков которых нужно запретить навсегда Фото: Эмбер Херд, Ирина Шейк и другие на премьере «Удовольствие, любовь и быстрый бег» в Каннах Готовим кошельки: список всех супергеройских блокбастеров, которые выйдут в кино до 2020 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах288
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
На Самойлову набросились зрители82
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»49
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение