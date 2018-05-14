«Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом получит сиквел

Попкорн News: последние новости

Не трожьте святое: 10 фильмов, съемки ремейков которых нужно запретить навсегда

Фото: Эмбер Херд, Ирина Шейк и другие на премьере «Удовольствие, любовь и быстрый бег» в Каннах

Готовим кошельки: список всех супергеройских блокбастеров, которые выйдут в кино до 2020 года