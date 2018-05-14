«Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом получит сиквел 

Комедийный боевик «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л Джексоном в главных ролях стал хитом в прокате 2017 года и получил зеленый свет на продолжение. Millenium Films планируют снять вторую часть картины, которая получит название «Телохранитель жены киллера», о чем было объявлено во время Каннского кинофестиваля.
Сценарий фильма еще не завершен, однако представители студии говорят, что это будет нечто совершенно безумное. Режиссером вновь выступит Том О’Коннор, а к главным ролям вернутся Рейнольдс и Джексон, хотя об официальном касте объявлено пока не было. Исходя из названия, можно предположить, что к главным героям добавится еще и супруга одного из них, и поклонники первого фильма надеются, что это будет Сальма Хайек, чей персонаж был одним из самых ярких в «Телохранителе киллера».
попкорнnews