Закрытый после проверки «Синема 5» вновь ждет киноманов Саратова

Кинотеатр возобновил свою работу, устранив замечания контролирующих органов.

Напомним, ранее «Синема 5» был временно закрыт на волне проверок, прокатившихся по торговым центрам Саратова в связи со страшной трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Устранив замечания, кинотеатр сообщает, что 14 мая ждет своих посетителей по адресу: Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 80.

Киноманы могут воспользоваться уникальным предложением:

• С понедельника по среду — КиноSale (фильмы по 140 р.)

• С четверга по среду — новый список фильмов по спецценам.

• 14 и 15 мая — прямые трансляции ЧМ по хоккею 2018 на огромном киноэкране = бесплатно, при покупке в кинобаре на 300р.

• Всю неделю: спеццена 120 р. на фильмы: «Тренер» (12+), «Танки» (12+), «Смешарики. Дежавю» (6+), «Папа-мама Гусь» (6+).

Также всех зрителей ждут подарки, акции в кинобаре: «Двойной микс» до конца мая, новые комбо-наборы для сластён, любителей солёненького, детей и подростков.

Кстати, БОДы, купленные в феврале-марте, будут продлены на 40 дней с даты, указанной на билете. И как всегда: скидка -20 руб. и возможность пройти мимо кассы — при покупке на сайте «Синема 5».