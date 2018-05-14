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Закрытый после проверки «Синема 5» вновь ждет киноманов Саратова
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Закрытый после проверки «Синема 5» вновь ждет киноманов Саратова 

Новости Саратова 21 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Кинотеатр возобновил свою работу, устранив замечания контролирующих органов.
Напомним, ранее «Синема 5» был временно закрыт на волне проверок, прокатившихся по торговым центрам Саратова в связи со страшной трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Устранив замечания, кинотеатр сообщает, что 14 мая ждет своих посетителей по адресу: Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 80.
Киноманы могут воспользоваться уникальным предложением:
• С понедельника по среду — КиноSale (фильмы по 140 р.)
• С четверга по среду — новый список фильмов по спецценам.
• 14 и 15 мая — прямые трансляции ЧМ по хоккею 2018 на огромном киноэкране = бесплатно, при покупке в кинобаре на 300р.
• Всю неделю: спеццена 120 р. на фильмы: «Тренер» (12+), «Танки» (12+), «Смешарики. Дежавю» (6+), «Папа-мама Гусь» (6+).
Также всех зрителей ждут подарки, акции в кинобаре: «Двойной микс» до конца мая, новые комбо-наборы для сластён, любителей солёненького, детей и подростков.
Кстати, БОДы, купленные в феврале-марте, будут продлены на 40 дней с даты, указанной на билете. И как всегда: скидка -20 руб. и возможность пройти мимо кассы — при покупке на сайте «Синема 5».
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