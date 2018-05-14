Показ одного из шедевров немого кино состоялся в Измайлове

Для москвичей в рамках работы Измайловского киноклуба был организован бесплатный показ фильма «Генерал» и лекция по отраженным в киноленте историческим событиям.

В помещении Выставочного зала «Измайлово» 12 мая прошла вторая встреча любителей кино в рамках работы Измайловского киноклуба. В этот день представлен был один из лучших приключенческих фильмов немого кино «Генерал» (1926 год).

Реальные события, произошедшие во время Гражданской войны в Америке, легли в основу киноленты. В апреле 1862 года был угнан паровоз «Генерал», и чтобы спасти паровоз и свою возлюбленную машинист-механик бросается в погоню на другом локомотиве.

Этот фильм, по мнению критиков, стал одним из лучших в истории кинематографических погонь. Несколько артистов и режиссер Бастер Китон получили при съемках картины ранения: настолько при съемке фильма они стремились к реальности.