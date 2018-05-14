Весело и страшно: лучшие комедийные хорроры

Для любителей «всего и сразу» собрали несколько фильмов, способных обеспечить саспенс, испуг и дикий хохот одновременно.

Мастер очистки

С тех пор как Пола Бергера бросила невеста, его жизнь никак не наладится. Но однажды ему выпадает шанс все изменить: приятный женский голос из телерекламы приглашает всех желающих, отчаявшихся и уставших от жизни пройти необычный детокс-тренинг в одном из красивейших и отдаленных уголков страны, причем совершенно бесплатно.

Натуральные упыри

Под покровом ночи на уединенной британской ферме восемь вампиров собираются за столом переговоров, чтобы обсудить с сородичами вопросы соблюдения традиций и территориальных границ. Подобные встречи происходят раз в пятьдесят лет, но на этот раз среди членов собрания случайно оказывается обычный парень Себастиан, который всего лишь рассчитывал на свидание с сексапильной дамочкой Ванессой.

Эксперимент «Офис» 2

По миру путешествует вирус ID-7, который увеличивает уровень гормона стресса и превращает людей в импульсивных, а порой и крайне агрессивных существ. Очередная вспышка происходит в офисном здании, где работает Дерек Чо, чуть ранее несправедливо уволенный за ошибку, совершенную руководством. Дерек знает, что пока в здании свирепствует вирус, с рук может сойти любое преступление, а потому решает расквитаться с двуличным боссом и всем советом директоров.

Мертвым повезло

Криминальная банда получила ответственное задание — заказное убийство, обставленное так, чтобы полиция подумала на серийного маньяка, который орудует здесь несколько месяцев и держит в страхе весь город. Настоящий убийца смотрел-смотрел, как они выполняют работу, ему не понравилось, и он решил показать мастер-класс. На них самих, разумеется.

Убить за лайк

От скуки две подружки-чирлидерши заводят аккаунт в соц. сетях и выступают в качестве репортеров. И не просто репортеров, а сыщиков-любителей, идущих по следу местного маньяка. Внезапно девушкам удается найти убийцу, но, чтобы не терять подписчиков, они продолжают убивать невинных людей и снимать репортажи.

Счастливого дня смерти

С самого утра день Три не задался: сначала она обнаружила себя в чужой комнате с диким похмельем и во вчерашней одежде, затем опоздала на пары, чуть не попалась на глаза жене своего любовника, а вечером девушку и вовсе убил незнакомец… Проснувшись в чужой комнате, она понимает, что это был сон. Но дальнейшее развитие событий скорее напоминает адскую временную петлю.

Знакомьтесь, семейка Блэков

Глава семейства Карл Блэк разживается кругленькой суммой денег и перевозит свою семью из Чикаго в Беверли-Хиллз, где покупает новый дом в престижном районе. Едва распаковав вещи, они узнают от соседей, что выбрали не самое лучшее время для переезда: грядет ежегодная судная ночь — время, когда все преступления являются законными в течение двенадцати часов.