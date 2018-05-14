В понедельник билеты в кино по спеццене

Главная «фишка» этого кинотеатра — управляемые мягкие кресла-диваны. Таким чудом инженерной мысли с откидными спинками и выдвигающейся подставкой для ног полностью оборудованы все 7 залов проекта. Так что смотреть фильмы на большом экране здесь еще удобнее, чем дома. Еще один плюс — увеличено пространство между рядами, а значит, хватит места и тем, чей рост больше среднего.

Если кто-то думает, что этот комфорт не доступен по цене, сильно ошибается. Переплачивать не придется! В «Мягком кинотетаре» продолжается акция для всех любителей смотреть по выгодным ценам. Билет стоит всего 170 рублей! Предложение действует не только на утренние и дневные сеансы, но и на вечерние показы! Единственное ограничение — фильмы с наложенным дистрибьюторским условием о запрете акций.

Напомним адрес кинотеатра: ул. Красноармейская, 131, ТРК «Гудок» 3 этаж. Расписание можно уточнить на сайте: http://smr.comfortkino.ru/kino/list/. Телефон для справок: 951-11-11.