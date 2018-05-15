Сезон комедий на ТНТ4: лето начинается с… «Озабоченных»!

Начиная с 21 мая по будням в 22.00 на канале ТНТ4 стартует новая линейка популярных комедийных сериалов PopCom.

Телеканал покажет лучшие ситкомы, которые, по мнению профессионалов, и определили развитие этого жанра в России.

ТНТ4 — канал своеобразный, на любителя, но очень многие ценят его за позитив и юмор, пусть порой и жестковатый. Но «закатать» линейку сериалов? Не слишком ли это? На канале уверены — нет.

— Мы будем показывать культовые ситкомы каждый день в 22:00, потому что понимаем — в более раннее время зрителей не поймать, летом все задерживаются на прогулке до позднего вечера! — объясняет Гавриил Гордеев , директор ТНТ4. — Но потом, когда все соберутся у телевизоров, мы не дадим скучать. ТНТ4 не отвлекает от лета, а делает его позитивным даже дома.

Откроет серию показов ситком «Озабоченные», снятый режиссером Борисом Хлебниковым и сценаристом Семеном Слепаковым . Сериал и правда во многом определил тенденцию современного российского телевидения к изображению реальных героев в реальных обстоятельствах. Цель была проста и понятна: надо было добиться того, чтобы зрители узнавали себя и своих знакомых в персонажах на телеэкране. Сейчас такие правдивые истории — рекордсмены по рейтингам и флагманы эфира. «Озабоченные» опередили свое время и подготовили зрителей к появлению таких сериалов, как «Физрук», «Ольга» и «Улица».

Сценарий написал Семен Слепаков — бард-десятник из Comedy Club, автор популярных проектов «Универ», «Наша Russia», «Интерны», и писательница Ирина Денежкина , дебютная книга которой «Дай мне!» получила номинацию на премию «Национальный бестселлер-2002», разошлась многотысячными тиражами в России и была издана в нескольких зарубежных странах. Ну а Борис Хлебников известен любителям кино — он автор «Долгой счастливой жизни» и «Коктебеля», а также триумфатор прошлогоднего «Кинотавра», где ему достался главный приз за фильм «Аритмия».

Хорошо известны и работы оператора картины Павла Костомарова . Он обладатель многих наград в области документального кино. Высокими наградами была отмечена его картины «Как я провел этим летом»; а архиве у Павла и «Золотой Орел», и «Ника», и «Серебряный Медведь» Берлинского международного кинофестиваля. В качестве режиссера он снял второй сезон криминальной драмы «Закон каменных джунглей» и второй сезон фантастического сериала «Чернобыль: Зона отчуждения».

По сюжету главной героине Саше Гвоздиковой (ее играет Мария Шалаева ) надоела скучная работа, на которой она выдумывает глупые рекламные слоганы и спит с женатым начальником. Она едет в столицу за своей мечтой — стать писательницей. Но публиковать Сашины рассказы в Москве не торопятся, поэтому она временно останавливается у своей подруги Кати Неплюевой (Евгения Калинец). Катя уверяла, что в Москве у них с мужем успешный бизнес, а на деле работает официанткой, пока муж сидит дома и лечиться от депрессии алкоголем. Третья подруга Алена ( Ольга Дибцева ) сбегает от своего жениха из Екатеринбурга вслед за Сашей, чтобы найти новые отношения и устроить красивую жизнь. Саша, тем временем, влюбляется в обеспеченного москвича-ловеласа Славу ( Юрий Колокольников ), которому Саша вроде нравится, но перспектива серьезных отношений не манит.

Звезды ситкома первыми узнали о премьере сериала на ТНТ4. По просьбе телеканала Мария Шалаева, Юрий Колокольников и Ольга Дибцева вспомнили о работе над «Озабоченными» и рассказали, почему сериал не потерял в актуальности и остался таким же смешным.

Так, по мнению Марии Шалаевой, «в сериале заложено очень много ментальности, относящейся именно к нашей стране»:

— А еще отношений, которые складываются именно у нас в семьях и парах. Так что, думаю, сериал, как и Николай Васильевич Гоголь , бессмертен. И будет набирать еще аудиторию — пока не станет классикой!

— Мне нравится сериал и все, что с ним связано, — говорил Юрий Колокольников. — Это три совершенно положительных года работы с замечательной командой. Многие меня до сих пор спрашивают, будет ли второй сезон? Значит, зрителям сериал по-прежнему интересен!

А Ольга Дибцева не скрывает радости:

— Очень рада, что «Озабоченных» покажут снова на ТНТ4! Когда история правдива, она всегда будет интересна. Считаю его одним из лучших сериалов на российском телевидении, и совсем не потому, что имею к нему отношение. Это практически документальный проект, в котором есть любовь и жестокость, нежность и юмор. Мы никак не приукрашивали действительность, даже не пытались никого изображать — просто вели себя как обычные люди.

* «Озабоченные» — с 21 мая по будням в 22:00 (две серии сразу) на ТНТ4.

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