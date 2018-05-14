Какие советские фильмы были украдены и присвоены Голливудом 

К сожалению, плагиат и воровство идей в мире искусства давно перестали быть исключением, превратившись в некрасивое правило. Больше других в этом отношении выделяется Голливуд. Сложно найти французскую комедию, которая не была переснята с американскими актерами. Впрочем, если фильмы европейских режиссеров, хотя бы переснимались, то советские киноленты переименовывались, получали новое название, и пускались в американский прокат…
«Планета Бурь»: Георгий Жженов превратился в Курта Бодена
Одним из самых вопиющих случаев воровства Голливудом советских кинолент стала история с фантастической кинолентой Павла Клушанцева «Планета бурь» снятой в 1961 году. Фильм поражал удивительными спецэффектами, которых на тот момент не делал больше никто в мире. По задумке режиссера несколько смельчаков на советском звездолете попадают на планету населенную ужасными монстрами. В главных ролях снялись Георгий Жженов, Геннадий Вернов и Кюна Игнатова. В 1962 году для проката кинокартину закупило 28 стран, включая США. Однако при этом если в Европе фильм вышел под своим оригинальными названием с упоминанием в титрах его настоящих создателей и снявшихся актеров, то в США все авторские права были нагло попраны. В Голливуде, вырезали моменты с изображением символов СССР, вместо них на звездолет прилепили эмблему НАСА. Затем американцы сняли и вклеили несколько эпизодов борьбы с монстрами и бегающими по экрану голыми женщинами в шкурах. При этом из титров были удалены фамилии всех советских актеров, задействованных в фильме. На их место поставили имена американцев участвовавших в переозвучке фильма, получившего новое название «Путешествие на доисторическую планету». Но американцам и этого показалось мало. Спустя несколько лет фильм снова перемонтировали, добавив несколько сцен и третье название «Путешествие на планету доисторических женщин». При этом если после первой переделки Георгий Жженов получил в титрах новое имя Курта Бодена, то в третье версии фильма его назвали Хансом Уолтерсом. Комментарии, как говорится, излишни.
«Садко»: герой былин стал Синбадом Мореходом
Не меньший скандал произошел с экранизацией русской былины «Садко», снятой Александром Птушко в 1952 году. Сначала, фильм, как водится, был закуплен для американского кинопроката. Он действительно прошел по нескольким кинотеатрам в небольших городах, а затем был перемонтирован. Согласно сценарию, написанного Фрэнсисом Фордом Копполой, получившим широкую известность благодаря «Крестному отцу», Садко превратился в Синбада Морехода, а сыгравшего главную роль Сергея Столярова переименовали в Эдварада Столяра. Таким образом, благодаря Голливуду былинный герой неожиданно превратился в восточного путешественника. Новым названием киноленты стало «Волшебное путешествие Синбада». До наших дней сохранилось изображение американской афиши к фильму, на которой русских артист достаточно нелепо изображен в арабских одеждах.
«Небо зовет»: хватит всем
Очевидно, Фрэнсису Форду Копполе понравилось переписывать сценарии советских популярных фильмов, поскольку после «Садко» он также создал новый сценарий к фантастическому фильму «Небо зовет». Вышедшему на киноэкраны в СССР в 1969 году. Эпическую киноленту о покорителях Марса закупило сразу 40 стран мира, но только США не мучаясь угрызениями совести, перемонтировали советский фильм в несколько голливудских. Первым эрзацем стала «Битва за пределами Солнца», а вторым «Комическая Одиссея 2001 года» Стенли Кубрика. Правда во втором случае украдены были лишь эскизы и рисунки «Небо зовет», созданные советским художником Юрием Швецом. Это только наиболее яркие примеры воровства советских кинолент «звездами» Голливуда. Всего же данных прецедентов существует несколько десятков. Кинокритики утверждают, что Мэл Брукс планировал даже перемонтировать для США легендарную комедию Леонида Гайдая «12 стульев», однако в последний момент отказался от этой затеи, сняв собственный фильм по сюжету романа А. Ильфа и Е. Петрова.