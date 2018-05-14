Съемки русскоязычного сериала Андрея Звягинцева с Paramount Television пройдут в Москве

МОСКВА, 14 мая. / ТАСС /. Съемки русскоязычного сериала режиссера Андрея Звягинцева в партнерстве с голливудской компанией Paramount Television пройдут в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе продюсера Александра Роднянского , который объявил о запуске новой компании AR Content.

"В фокусе новой компании продюсера Александра Роднянского AR Content — инвестиции в поиск интересных замыслов и материалов и в разработку сценариев", — отметили в пресс-службе.

"Съемки сериала пройдут в Москве, — отметили в пресс— службе. — Сценарий современной психологической драмы Звягинцев напишет вместе со своим постоянным соавтором Олегом Негиным. Этот проект станет первым в истории русскоязычным сериалом, полностью профинансированным крупнейшей голливудской студией".

"В рамках новой компании мы будем искать и развивать не только истории, имеющие отношение непосредственно к России, такие, как сериал Андрея Звягинцева, новый фильм Кантемира Балагова или проект на основе книги «Черный русский», но и картины, ориентированные в первую очередь на международную аудиторию, такие, например, как история допроса Саддама Хусейна «Допрос президента», — привели в пресс-службе слова Роднянского.

По его словам, все проекты «объединяет главное: они способны, за счет тематики или за счет имен и таланта своих авторов, пересекать границы и становиться частью глобального, мультикультурного и мультиязычного контекста». «Сериал Андрея Звягинцева для студии Paramount и новый фильм Кантемира Балагова будут сниматься на русском языке, полнометражный фильм „Допрос президента“ — на английском и арабском, а проект „Черный русский“ — на английском, русском, французском и турецком языках», — рассказал Роднянский.