Сергей Горобченко забрал из роддома Марию Куликову

«Всякое в жизни бывает», — прокомментировал актер свое положение.

Один из самых популярных актеров России Сергей Горобченко шокировал своих подписчиков прибавлением. Звезда запостил в Instagram фотографию, на которой забирает из роддома актрису Марию Куликову

«Всякое в жизни бывает», — заинтриговал Сергей фанатов еще больше и написал трогательное стихотворение. О том, что у него… две жены.

Для актера забирать жену из роддома — не в новинку, у Сергея шестеро детей. А еще жена, и это не Мария Куликова. Правда, самые преданные поклонники (а скорее, поклонницы) быстро разобрались, в чем дело. Обе звезды в данный момент снимаются в фильме «Впереди день». Так что выписка из роддома совершенно точно постановочная.

Публикация от Сергей Горобченко (@sgorobchenko)

11 Май 2018 в 6:05 PDT И хорошо! Потому что опытных мамочек смутило, как завернуты дети:

«Кто ж так детей заматывает, даже если там и куклы. Горе режиссеры», «Дети странно выглядят, пугает».

Кроме этого, подписчиков расстроило, что актер выступил за двоеженство. В реальной жизни Сергей счастлив с 36-летней актрисой Полиной Невзоровой

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