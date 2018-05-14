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В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
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В смерть этих знаменитостей мало кто поверил 

Рамблер 44 минуты назад
Знаменитости имеют армию фанатов, которые следят за каждым шагом кумира. И если звезда уходит из жизни, то поклонники переживают, впадают в тоску или даже депрессию, испытывают настоящую душевную боль, будто теряют близкого человека. Поэтому неудивительно, что многие не верят в смерть любимца и предпочитают думать, что умер его двойник, а сам кумир просто спрятался подальше от глаз надоедливой публики. Смерть каких селебрити почитатели до сих пор отрицают?
1. Адольф Гитлер. Согласно официальной версии 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер совершил самоубийство, а преданные сообщники сожгли тело. Многие считают её сомнительной.
2. Элвис Пресли. Король рок-н-ролла скончался 16 августа 1977 года от передозировки наркотиков. Но его поклонники думают, что это была всего лишь инсценировка.
3. Принцесса Диана. Леди Ди погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе. Есть мнение, что Диана разыграла спектакль, чтобы избежать угроз королевской семьи Великобритании.
4. Мэрилин Монро. Была найдена мёртвой 5 августа 1962 года. В семидесятые годы прошлого века якобы сотрудник ЦРУ рассказал, что Монро не умерла, но впала в кому. Её отправили в Швейцарию в сумасшедший дом и приказали навсегда забыть о связи с Кеннеди.
5. Брюс ли. 20 июля 1973 года звёздный мастер восточных единоборств скончался. Причина смерти — таблетка аспирина, которую принял Брюс, чтобы избавиться от головной боли. Но поговаривают, что актёр и спортсмен вовсе не умер, а просто ушёл от публичности.
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