Советский фильм о школьниках породил секс-скандал 

Лента режиссёра Юрия Райзмана «А если это любовь?» породила в 1962 году СССР настоящий секс-скандал. Картина, повествовавшая о любви двух десятиклассников, стала предметом ожесточённого спора. Ещё до выхода фильма отдел культуры ЦК КПСС охарактеризовал его как идейно-ошибочный, искажающий представление о действительности. Историю современных Ромео и Джульетты обвиняли в очернении социалистического строя и клевете на школу. Впрочем, у фильма были и заступники, которые увидели в нём честный взгляд на проблему подростковой любви. Но шестидесятые были временем оттепели, поэтому лента всё-таки попала в прокат. Зрители не остались равнодушными к истории, хотя они тоже разделились на два лагеря: часть школьников, учителей, родителей встала на сторону героев, другие же отнеслись к ним негативно и осудили.