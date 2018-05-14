Кейт Бланшетт и ее 5 крутых ролей. Подборка ко дню рождения актрисы

Колдовская, магнетическая внешность сочетается в Кейт Бланшетт с мощным драматическим талантом. В ее фильмографии нет случайных, проходных ролей: запоминаются даже эпизоды, а уж награды и номинации за главные роли («Оскар», «Золотой глобус») Кейт Бланшетт получает одну за другой. Могущественная эльфийская владычица Галадриэль, английская королева Елизавета I, властная мачеха в «Золушке» — Кейт Бланшетт не случайно достаются роли, в которых необходимо блистать.

«Водная жизнь»

Кейт Бланшетт / Водная жизнь

Уиллем Дефо. Знаменитый океанограф намерен отомстить акуле, сожравшей его помощника и лучшего друга. В сопровождении верной команды отважный исследователь отправляется в море на поиски врага. Яркий, смешной, абсурдный фильм Уэса Андерсона («Отель «Гранд Будапешт»», «Королевство полной луны», «Семейка Тененбаум») с звездным составом: в ролях Оуэн Уилсон , Кейт Бланшетт, Анжелика Хьюстон

«Манифесто»

Манифесто / Кейт Бланшетт

«Золушка»

Золушка / Кейт Бланшетт

«Кэрол»

Кэрол / Кейт Бланшетт

50-е годы, Нью-Йорк. Кэрол (Кейт Бланшетт) — стильная красавица, скучающая в браке без любви. Встреча с юной продавщицей Терезой (Руни Мара) меняет жизни обеих. Их отношения выходят за рамки дружбы, и муж Кэрол, с которым она борется за опеку над дочкой, решает использовать это в суде.

«Охота на Веронику»

Охота на Веронику / Кейт Бланшетт

Биографическая драма Джоэла Шумахера («Время убивать», «Призрак оперы»). В Ирландии 90-х царит хаос: противостоят друг другу католики и протестанты, воюют между собой наркобароны. Рискуя собственной безопасностью, журналистка независимого издания Вероника Герин раскрывает правду о преступниках и их преступлениях. В ответ наркодилеры угрожают и самой Веронике, и ее семье.

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