Кейт Бланшетт и ее 5 крутых ролей. Подборка ко дню рождения актрисы 

Колдовская, магнетическая внешность сочетается в Кейт Бланшетт с мощным драматическим талантом. В ее фильмографии нет случайных, проходных ролей: запоминаются даже эпизоды, а уж награды и номинации за главные роли («Оскар», «Золотой глобус») Кейт Бланшетт получает одну за другой. Могущественная эльфийская владычица Галадриэль, английская королева Елизавета I, властная мачеха в «Золушке» — Кейт Бланшетт не случайно достаются роли, в которых необходимо блистать.
«Водная жизнь»
Кейт Бланшетт / Водная жизнь
Знаменитый океанограф намерен отомстить акуле, сожравшей его помощника и лучшего друга. В сопровождении верной команды отважный исследователь отправляется в море на поиски врага. Яркий, смешной, абсурдный фильм Уэса Андерсона («Отель «Гранд Будапешт»», «Королевство полной луны», «Семейка Тененбаум») с звездным составом: в ролях Оуэн Уилсон, Кейт Бланшетт, Анжелика Хьюстон, Уиллем Дефо.
«Манифесто»
Манифесто / Кейт Бланшетт
Один из самых оригинальных кинопроектов последних лет. Кейт Бланшетт сыграла 11 персонажей, от имени которых она читает манифесты влиятельных деятелей политики, культуры и искусства: Карла Маркса, Гийома Аполлинера, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Андре Бретона и других.
«Золушка»
Золушка / Кейт Бланшетт
Необыкновенно красивая экранизация знаменитой сказки, снятая британским режисером Кеннетом Брана («Убийство в Восточном экспрессе», «Тор») и получившая «Оскара» за лучшие костюмы. В роли Золушки — Лили Джеймс («Война и мир», «Аббатство Даунтон»), в роли принца — Ричард Мэдден (Робб Старк из «Игры престолов»). Кейт Бланшетт неотразима в образе стильной амбициозной мачехи, а роль феи-крестной исполнила Хелена Бонэм Картер.
«Кэрол»
Кэрол / Кейт Бланшетт
50-е годы, Нью-Йорк. Кэрол (Кейт Бланшетт) — стильная красавица, скучающая в браке без любви. Встреча с юной продавщицей Терезой (Руни Мара) меняет жизни обеих. Их отношения выходят за рамки дружбы, и муж Кэрол, с которым она борется за опеку над дочкой, решает использовать это в суде.
«Охота на Веронику»
Охота на Веронику / Кейт Бланшетт
Биографическая драма Джоэла Шумахера («Время убивать», «Призрак оперы»). В Ирландии 90-х царит хаос: противостоят друг другу католики и протестанты, воюют между собой наркобароны. Рискуя собственной безопасностью, журналистка независимого издания Вероника Герин раскрывает правду о преступниках и их преступлениях. В ответ наркодилеры угрожают и самой Веронике, и ее семье.
Специально для читателей ok-magazine.ru онлайн-кинотеатр Okko подготовил промокод на пакет подписок «Оптимальный». После активации кода вы получите возможность бесплатного просмотра более 4000 фильмов, включая ленты этой подборки, в течение 30 дней.
Промокод — 201818.