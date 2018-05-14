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Режиссеры «Мстителей: Война бесконечности» уверены в возвращении Росомахи в будущих фильмах Marvel
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Режиссеры «Мстителей: Война бесконечности» уверены в возвращении Росомахи в будущих фильмах Marvel 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Казалось бы, буквально вчера мы попрощались с Хью Джекманом, который предпочел «повесить на гвоздь» когти Росомахи — а на деле прошло уже больше года, и рекаст Росомахи, учитывая любовь к этому супергерою фанатов и грядущую сделку Disney-Fox, неизбежен. Вот и режиссеры «Мстителей: Война бесконечности» уверены, что рано или поздно какой-нибудь супергеройский блокбастер с участием «обновленного» Росомахи пополнит киновселенную Marvel.
Когда журналисты задали режиссеру Джо Руссо справедливый вопрос, как можно будет ввести Росомаху в киновселенную MCU после того, что Джеймс Мэнголд сделал с героем Хью Джекмана в потрясающем «Логане», тот ответил:
«Мне кажется, всегда есть какие-то новые истории, которые можно рассказать. Возможно, до следующей истории о Росомахе пройдет еще десяток лет, кто знает — но всегда есть пусть вперед, если есть история, достойная того, чтобы ее рассказали».
Руссо отметил, что Человек-паук успешно пережил уже несколько таких «перерождений» — и привел появление Тома Холланда в роли Питера Паркера в MCU в качестве такого примера нового подхода, новой истории уже знакомого персонажа.
Возможно, что в первую очередь после того, как сделка Disney и Fox завершится, Marvel все-таки примется не за Росомаху, а за Фантастическую четверку, хороших фильмов о которой поклонники оригинальных комиксов давно не видели. Вот что по этому поводу сказал Джо Руссо:
«Полагаю, мы все согласны с тем, что Фантастическая четверка нуждается в хорошей, правильной истории. Эти персонажи очень важны для меня, Бен Гримм всегда был одним из моих любимых. И мне кажется, что есть еще какая-то версия их истории, которую необходимо рассказать».
попкорнnews
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