В Каннах показали «Дом, который построил Джек» фон Триера

Сюжет фильма рассказывает об американском серийном убийце по имени Джек (Диллон) и пяти инцидентов, произошедших за 12 лет. Фильм — первая за 7 лет работа режиссера, показанная в Каннах, где он был объявлен персоной нон грата из-за высказываний о Гитлере. Фильм выйдет в прокат 29 ноября 2018 года.

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