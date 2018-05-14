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Вышел трейлер фильма «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
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Вышел трейлер фильма «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Вышел трейлер нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» с Мэттом Диллоном и Умой Турман. Премьера картины прошла в Каннах вне конкурсной программы, который проходит сейчас на Лазурном берегу и завершится 19 мая.
Сюжет фильма рассказывает об американском серийном убийце по имени Джек (Диллон) и пяти инцидентов, произошедших за 12 лет. Фильм — первая за 7 лет работа режиссера, показанная в Каннах, где он был объявлен персоной нон грата из-за высказываний о Гитлере. Фильм выйдет в прокат 29 ноября 2018 года.
Наши друзья из компании «Кино ТВ» ведут репортажи с 71-ого Каннского фестиваля, а также покажут трансляцию его закрытия с комментариями Ксении Собчак.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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