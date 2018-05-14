Военные фильмы показали на Люблинской

В честь праздника Великой Победы в кинотеатре «Молодежный» на Люблинской состоялась программа с показом лент военного и послевоенного времени.

С самого утра у кинотеатра работала полевая кухня и звучала торжественная музыка. Кинофильмы о Великой Отечественной войне, о Великой Победе и ее героях шли в режиме нон-стоп.

Зрители познакомились с работами великих режиссеров, которые прославили подвиг русского воинства, вспомнили актеров, воплотивших на экране мужество и героизм.

Напомним, что кинотеатр находится по адресу: улица Люблинская, дом 11. (то)