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Военные фильмы показали на Люблинской
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Военные фильмы показали на Люблинской 

Управа района Марьино 59 минут назад
Фото: Марьинский вестник
В честь праздника Великой Победы в кинотеатре «Молодежный» на Люблинской состоялась программа с показом лент военного и послевоенного времени.
С самого утра у кинотеатра работала полевая кухня и звучала торжественная музыка. Кинофильмы о Великой Отечественной войне, о Великой Победе и ее героях шли в режиме нон-стоп.
Зрители познакомились с работами великих режиссеров, которые прославили подвиг русского воинства, вспомнили актеров, воплотивших на экране мужество и героизм.
Напомним, что кинотеатр находится по адресу: улица Люблинская, дом 11. (то)
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