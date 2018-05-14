«12 обезьян»

Жанр: фантастика, триллер, детектив

Год: 1995

Оператор: Роджер Прэтт

Кристофер Пламмер, Дэвид Морс, Джозеф Мелито, Кто снимался в фильме «12 обезьян»: Брюс Уиллис , Мэделин Стоу, Брэд Питт Джон Седа , Майкл Чэнс, Вернон Кэмпбелл, Х. Майкл Уоллс Сюжет фильм «12 обезьян» К 2035 году страшный непобедимый вирус уничтожил пять миллиардов человек из восьми. Выжившие представители человечества живут под землей. Преступник Джеймс Коул, осуждённый за дерзость и неподчинение властям на 25 лет вызывается добровольцем в обмен на досрочное освобождение. Задача Коула — выбраться на поверхность и собрать различные биологические образцы. Успешно справившись с миссией, Коул получает более серьезное задание и перспективу амнистии — отправиться в опасное путешествие на машине времени в 1996 год, в момент, когда началась та самая эпидемия. Интересные факты о фильме «12 обезьян»:

Но роль Коула рассматривалась кандидатура Ника Нолти. Фильм снимался в Филадельфии и Балтиморе с 8 февраля по 6 мая 1995 года. Так как создатели фильма не имели возможности снимать в павильонах, они нашли заброшенные здания, памятники архитектуры, в которых съёмка была разрешена. Финальная сцена снималась в Балтиморском аэропорту и Пенсильванском торговом центре. Терри Гиллиам неоднократно получал нагоняй от продюсеров за превышение выделенного на производство фильма бюджета. И в этот раз он жестко его придерживался. Из-за этого фильм имеет нелинейный сюжет, не раз допускались ошибки и некоторые сцены приходилось переснимать. Несмотря на это, Гиллиаму удалось не выйти за рамки бюджета, а съемки продлились лишь на одну неделю больше. Каждый из вложенных в фильм 29 млн долларов принес создателям в шесть раз больше. Брэд Питт «обошелся» продюсерам весьма бюджетно — на момент начала съемок он считался восходящей звездой. Однако до премьеры «12 обезьян» успели выйти «Интервью с вампиром» (1994), «Легенды осени» (1994) и «Семь» (1995), после чего Питт стал одним из самых дорогих актеров.

Трейлер фильма «12 обезьян»: