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Мистер Робот в образе Фредди Меркьюри: первый постер байопика «Богемская рапсодия»
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Мистер Робот в образе Фредди Меркьюри: первый постер байопика «Богемская рапсодия» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Появился первый официальный постер к биографическому фильму про группу Queen и ее лидера Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», который выходит в прокат 1 ноября 2018 года. Главную роль исполнил звезда сериала «Мистер Робот» Рами Малек, чье сходство с Меркьюри поразило зрителей.
Сюжет расскажет о событиях тех лет в истории Queen, которые предшествовали грандиозному выступлению группы на благотворительном концерте «Live Aid» в июле 1985-го. Помимо Малека в ленте задействованы Эйдан Гиллен, Бен Харди, Люси Бойнтон, Майк Майерс и многие другие. Режиссером байопика выступил Декстер Флетчер («Эдди Орел»), который сменил на этом посту создатели новых «Людей Икс» Брайана Сингера, покинувшего картину со скандалом.
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