Ещё
Первый трейлер музыкального фильма о группе Queen
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый трейлер музыкального фильма о группе Queen 

Газета.Ru 42 минуты назад
На официальном YouTube группы Quuen опубликован трейлер фильма "Богемская рапсодия", положенный на одноименную песню легендарной рок-группы.
В ярком ролике показаны моменты становления и расцвета коллектива, знаменитые концерты и сцены из студии звукозаписи.
Фредди Меркьюри в картине сыграл Рами Малек. В ролике и фильме он поет под фонограмму покойного музыканта.
Дорога "Богемской рапсодии" на большой экран была непростой. Фильм могли снять еще в 2013 году с Сашей Бароном Коэном в главной роли. Однако после конфликта с басистом Queen и продюсером картины Брайаном Мэем и взаимных оскорблений Коэн покинул проект. Оставил кресло режиссера по просьбе продюсеров и якобы не справившийся со съемочным процессом Брайан Сингер. За Сингера фильм доснял Декстер Флетчер.
Газета.Ru: последние новости
"Мстители" удерживают топ кассовых сборов в России Жан Рено снимется в российско-узбекском фильме о Ходже Насреддине Сотня зрителей ушла с премьеры нового фильма Ларса фон Триера в Каннах
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века23
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы4
Нагиев рассказал о смешных заработках10
Что не поделили Тихонов и Бондарчук4
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение