Первый трейлер музыкального фильма о группе Queen

На официальном YouTube группы Quuen опубликован трейлер фильма "Богемская рапсодия", положенный на одноименную песню легендарной рок-группы.

В ярком ролике показаны моменты становления и расцвета коллектива, знаменитые концерты и сцены из студии звукозаписи.

Фредди Меркьюри в картине сыграл Рами Малек . В ролике и фильме он поет под фонограмму покойного музыканта.