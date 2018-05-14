Жанр: комедия, эротика
Год: 2018
Страна: США Режиссер: Кэй Кэннон
Сценарий: Брайан Кехо, Джим Кехо
Оператор: Расс Т. Олсоубрук
Кто снимался в фильме «Секса не будет!»: Джон Сина, Лесли Манн, Кэтрин Ньютон, Хэннибал Бёресс, Хэннибал Бёресс, Айк Баринхолц, Гидеон Адлон, Грэм Филлипс, Джун Рафаэль, Джеральдин Висванатхан, Рамона Янг Сюжет фильма «Секса не будет!» Стремительно приближается окончание учебного года — и окончание школы для трех лучших подруг Джули, Кайлы и Анжелики. В планы девушек входит не только улетная вечеринка с алкоголем по этому случаю, но и прощание с девственностью. Они твердо решили, что первый секс должен случиться именно на выпускном вечере. Но совершенно случайно о планах выпускниц становится известно их родителям — Лизе, Хантеру и Митчеллу, обнаружившим чат с зашифрованными посланиями. Чтобы защитить девушек от непоправимых ошибок и разочарований, родители объединяются и договариваются следить за дочерями после школьного бала. Интересные факты о фильме «Секса не будет!»:
Фильм был снят в американском городе Атланта в 2017 году. Для бывшего рестлера, а ныне актера Джона Сины фильм стал первой главной ролью. До этого он играл второстепенных персонажей. Джон Сина играл в фильме «Сестры» с Айком Баринхолцем, а в фильме «Здравствуй, папа, новый год!» — с Хэннибалом Бёрессом. Режиссер Кэй Кэннон — дебютант в большом кино. Мировая премьера фильма состоялась еще 10 марта 2018 года, в России же ее отложили до окончания учебного года.
Трейлер фильма «Секса не будет!»: