«Секса не будет!»

Жанр: комедия, эротика

Год: 2018

Сценарий: Брайан Кехо, Джим Кехо

Оператор: Расс Т. Олсоубрук

Лесли Манн, Кто снимался в фильме «Секса не будет!»: Джон Сина Кэтрин Ньютон , Хэннибал Бёресс, Хэннибал Бёресс, Айк Баринхолц , Гидеон Адлон, Грэм Филлипс , Джун Рафаэль, Джеральдин Висванатхан, Рамона Янг Сюжет фильма «Секса не будет!» Стремительно приближается окончание учебного года — и окончание школы для трех лучших подруг Джули, Кайлы и Анжелики. В планы девушек входит не только улетная вечеринка с алкоголем по этому случаю, но и прощание с девственностью. Они твердо решили, что первый секс должен случиться именно на выпускном вечере. Но совершенно случайно о планах выпускниц становится известно их родителям — Лизе, Хантеру и Митчеллу, обнаружившим чат с зашифрованными посланиями. Чтобы защитить девушек от непоправимых ошибок и разочарований, родители объединяются и договариваются следить за дочерями после школьного бала. Интересные факты о фильме «Секса не будет!»:

Фильм был снят в американском городе Атланта в 2017 году. Для бывшего рестлера, а ныне актера Джона Сины фильм стал первой главной ролью. До этого он играл второстепенных персонажей. Джон Сина играл в фильме «Сестры» с Айком Баринхолцем, а в фильме «Здравствуй, папа, новый год!» — с Хэннибалом Бёрессом. Режиссер Кэй Кэннон — дебютант в большом кино. Мировая премьера фильма состоялась еще 10 марта 2018 года, в России же ее отложили до окончания учебного года.

Трейлер фильма «Секса не будет!»: