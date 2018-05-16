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Новый сезон «Метода» снимут в Москве
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Новый сезон «Метода» снимут в Москве 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Московская кинокомиссия в ходе прошедшего 16 мая заседания согласовала съемки сериала «Метод-2» режиссера Александра Войтинского.
Также согласованы съемки «Стрельцов» Ильи Учителя и картины «Она» Марии Агранович. Кроме этого, в столице снимут ленты «Трезвый водитель» Реваза Гигинеишвили, «Ревность» Нигины Сайфуллаевой, «Полярный 17» Константина Статского, а также сериала «Между нами девочками-2» Алексея Кирющенко.
Как рассказала журналистам глава «Москино» Светлана Максимченко, все эти фильмы поддержаны на кинокомиссии, и далее «Москино» будет помогать режиссерам в съемках. Максимченко также предупредила, что некоторые съемки придется перенести из-за ограничений в связи с проведением в Москве чемпионата мира по футболу.
Сериал с Константином Хабенским в главной роли «Метод» вышел на первом канале в 2015 году. Критики называли его самым кровавым отечественным телесериалом.
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