В Москве согласовали съемки сериала «Метод-2» и фильмов «Стрельцов» и «Она»

"Все эти фильмы сегодня поддержаны на кинокомиссии. Дальше мы будем конкретные съемочные планы прорабатывать и помогать в организации съемок", — сказала журналистам глава «Москино» Светлана Максимченко.

Она также уточнила, что некоторые съемки переносятся из-за ограничений в связи с проведением в столице чемпионата мира по футболу. «Такие рекомендации были даны изначально», — добавила Максимченко.