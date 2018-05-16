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В Москве согласовали съемки сериала «Метод-2» и фильмов «Стрельцов» и «Она»
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В Москве согласовали съемки сериала «Метод-2» и фильмов «Стрельцов» и «Она» 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Московская кинокомиссия согласовала съемки сериала «Метод-2» режиссера Александра Войтинского, фильмов «Стрельцов» Ильи Учителя и «Она» Марии Агранович в столице, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в среду.
Помимо этого, на заседании были согласованы съемки фильмов «Трезвый водитель» Реваза Гигинеишвили, «Ревность» Нигины Сайфуллаевой, «Полярный 17» Константина Статского, а также сериала «Между нами девочками-2» Алексея Кирющенко.
"Все эти фильмы сегодня поддержаны на кинокомиссии. Дальше мы будем конкретные съемочные планы прорабатывать и помогать в организации съемок", — сказала журналистам глава «Москино» Светлана Максимченко.
Она также уточнила, что некоторые съемки переносятся из-за ограничений в связи с проведением в столице чемпионата мира по футболу. «Такие рекомендации были даны изначально», — добавила Максимченко.
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