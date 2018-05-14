Заявки на съемки картин И. Учителя и Р. Гигинеишвили рассмотрят на заседании Московской кинокомиссии 16 мая 

Заявки на съемки фильма об Эдуарде Стрельцове и продолжения сериала «Метод» рассмотрят на заседании Московской кинокомиссии 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Московское кино (Москино).
«16 мая в мэрии Москвы состоится третье заседание Московской кинокомиссии. В ходе третьего заседания ответственный секретарь Московской кинокомисии и генеральный директор Москино Светлана Максимченко презентует итоги работы стенда кинокомиссии на 71-м Международном Каннском кинофестивале. Также будут рассмотрены заявки на съемки семи картин: «Стрельцов» (режиссер Илья Учитель), «Трезвый водитель» (режиссер Реваз Гигинеишвили), «Метод-2» (режиссер Александр Войтинский), «Она» (режиссер Мария Агранович), «Ревность» (режиссер Нигина Сайфуллаева), «Полярный-17» (режиссер Константин Статский), сериал «Между нами девочками-2» (режиссер Алексей Кирющенко)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, картина «Стрельцов» И. Учителя посвящена жизни легендарного футболиста клуба «Торпедо». Съемки планируются на стадионе им. Э. Стрельцова, в Российской государственной библиотеке, в Главном здании МГУ им. М. Ломоносова, в МГТУ им. Н. Баумана и в городских парках.
Действие фильма «Трезвый водитель» Р. Гигинеишвили разворачивается на центральных городских локациях: ул. Тверская, ул. Большая Садовая, ул. Большая Никитская, на Патриарших прудах, Садовом кольце, на Кремлевской, Москворецкой, Пречистенской и Котельнической набережных.
Съемки продолжения популярного телесериала «Метод» планируются на таких московских площадках, как Новодевичий монастырь и его парковая зона, Кутузовский проспект в районе Парка Победы, крыша высотки на Котельнической набережной, парк Зарядье, ВДНХ, Парк Горького и Музеон, Смотровая площадка и Главное здание МГУ им. М. Ломоносова.
Фильм «Она» режиссера М. Агранович рассказывает об аферистке, называющей себя сразу тремя именами — Вера, Надя, Люба. Съемки пройдут в гостинице Marriott и на ул. Петровка.
Съемки картины «Ревность» Н. Сайфуллаевой планируются в родильном доме городской больницы, на площадках московских театров, в столичных парках, а также по различным маршрутам следования городского наземного транспорта.
Съемки эпизодов киноленты «Полярный-17» планируются на территории ФГУП Киноконцерн «Мосфильм», а также в московском швейном цеху, в отделении «Почты России», в гинекологической больнице и в ОВД по Москве.
Съемки эпизодов сериала «Между нами девочками» планируются на Комсомольской площади, в здании МПГУ, в аэропорту Шереметьево, в библиотеке искусств им. А. Боголюбова.
В обсуждении кинокартин примут участие представители всех городских и федеральных структур, задействованных в согласовании локаций, а также продюсеры и режиссеры картин, готовящихся к съемкам в столице, резюмировали в пресс-службе.