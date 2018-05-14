Ещё
Совет мужчинам занять рты женщин на сеансе «Мстителей» вызвал скандал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Совет мужчинам занять рты женщин на сеансе «Мстителей» вызвал скандал 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сеть кинотеатров в Китае оказалась в центре скандала из-за ролика, показанного перед сеансом фильма «Мстители: Война бесконечности». В клипе нашли дискриминацию по половому признаку, пишет SupChina.
Посетительниц кинозала попросили «не досаждать своим мужчинам, пока те смотрят фильм», «выглядеть заинтересованными» и «молча есть свой попкорн». От мужчин же потребовали купить спутницам «попкорн, газировку и закуски, чтобы занять им рты».
Пользователь социальной сети Weibo опубликовал аудиозапись обращения. Его пост разошелся по интернету и стал вирусным, спровоцировав скандал. Поклонниц франшизы Marvel оскорбила идея ролика о том, что женщин не могут интересовать супергерои.
Представители сети кинотеатров принесли извинения за шуточное объявление, отметив, что пытались создать «атмосферу веселья» перед кинопоказом.
Ранее в мае режиссеру Джо Руссо пришлось объясняться за скандальную сцену с Тором в «Войне бесконечности». Фильм вышел на экраны 3 мая и стал 19-й по счету картиной кинематографической вселенной Marvel.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах296
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал1
На Самойлову набросились зрители82
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»49
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение