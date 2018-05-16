Фильм «Салют-7» режиссера Клима Шипенко завоевал гран-при фестиваля «Виват кино России»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Фильм «Салют-7» режиссера Клима Шипенко , созданный на материале советского космического полета 1985 года, завоевал гран-при XXVI фестиваля «Виват кино России», который завершился в среду в Петербурге. Торжественная церемония прошла в Молодежном театре на Фонтанке.

"Фильм «Салют-7» является образцом взаимодействия разных кинематографических цехов — режиссуры, операторской работы, актерского ансамбля. Картина подарила нам настоящий киношный драйв, которого не хватает нам всем. Спасибо за ваш тяжелый труд" — сказал, вручая награду киногруппе, председатель жюри режиссер Антон Мегердичев . Ранее этот космический триллер был награжден премией «Золотой орел» за 2017 год в номинации «Лучший фильм».

Роман Мадянов и Ирина Розанова. Фаворитом фестиваля стала трагикомедия «Жили-были» режиссера Эдуарда Парри, который получил приз за лучшую режиссуру. Жюри отдало этой ленте премии за лучшую мужскую и женскую роль. Обладателями этих наград стали три актера: Федор Добронравов

По мнению председателя жюри, режиссер открыл артистов с другой стороны. К мнению профессионалов присоединились и аккредитованные на фестивале журналисты, присудившие фильму «Жили-были» приз прессы.

Лауреаты «Вивата»

За лучшую операторскую работу приз получил Михаил Агранович , снявший семейную драму «Карп отмороженный». Пользуясь своим правом на импровизацию, жюри сочло необходимым учредить специальный приз за дуэт Марины Нееловой Алисы Фрейндлих . Режиссер этой картины Владимир Котт признался, что до съемок очень боялся этих легендарных актрис отечественного театра и кино, при появлении которых съемочная группа вставала. Предметом особой гордости постановщика стало, по его словам, заявление Нееловой, что она готова теперь сниматься в любой картине режиссера.

Приз зрительских симпатий достался фильму Сарика Андреасяна «Непрощенный», в основу сценария которого положена реальная трагедия. Приз «За творческий вклад в отечественный кинематограф» вручен петербургскому режиссеру, народному артисту России Константину Лопушанскому , который уже четыре десятилетия плодотворно работает в игровом кино. Как сказала президент фестиваля Светлана Крючкова , фильмы этого мастера воспринимаются как пророчества. «Но вы видите свет в конце тоннеля и верите в то, что люди найдут в себе силы справиться с бедой», — отметила актриса.

За пять фестивальных дней на сеансах «Вивата» в восьми кинотеатрах города побывало более 28 тыс. зрителей, которые смогли увидеть все фильмы бесплатно.