Фильм «Салют-7» режиссера Клима Шипенко завоевал гран-при фестиваля «Виват кино России» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Фильм «Салют-7» режиссера Клима Шипенко, созданный на материале советского космического полета 1985 года, завоевал гран-при XXVI фестиваля «Виват кино России», который завершился в среду в Петербурге. Торжественная церемония прошла в Молодежном театре на Фонтанке.
"Фильм «Салют-7» является образцом взаимодействия разных кинематографических цехов — режиссуры, операторской работы, актерского ансамбля. Картина подарила нам настоящий киношный драйв, которого не хватает нам всем. Спасибо за ваш тяжелый труд" — сказал, вручая награду киногруппе, председатель жюри режиссер Антон Мегердичев. Ранее этот космический триллер был награжден премией «Золотой орел» за 2017 год в номинации «Лучший фильм».
Фаворитом фестиваля стала трагикомедия «Жили-были» режиссера Эдуарда Парри, который получил приз за лучшую режиссуру. Жюри отдало этой ленте премии за лучшую мужскую и женскую роль. Обладателями этих наград стали три актера: Федор Добронравов, Роман Мадянов и Ирина Розанова.
По мнению председателя жюри, режиссер открыл артистов с другой стороны. К мнению профессионалов присоединились и аккредитованные на фестивале журналисты, присудившие фильму «Жили-были» приз прессы.
Лауреаты «Вивата»
За лучшую операторскую работу приз получил Михаил Агранович, снявший семейную драму «Карп отмороженный». Пользуясь своим правом на импровизацию, жюри сочло необходимым учредить специальный приз за дуэт Марины Нееловой и Алисы Фрейндлих. Режиссер этой картины Владимир Котт признался, что до съемок очень боялся этих легендарных актрис отечественного театра и кино, при появлении которых съемочная группа вставала. Предметом особой гордости постановщика стало, по его словам, заявление Нееловой, что она готова теперь сниматься в любой картине режиссера.
Приз зрительских симпатий достался фильму Сарика Андреасяна «Непрощенный», в основу сценария которого положена реальная трагедия. Приз «За творческий вклад в отечественный кинематограф» вручен петербургскому режиссеру, народному артисту России Константину Лопушанскому, который уже четыре десятилетия плодотворно работает в игровом кино. Как сказала президент фестиваля Светлана Крючкова, фильмы этого мастера воспринимаются как пророчества. «Но вы видите свет в конце тоннеля и верите в то, что люди найдут в себе силы справиться с бедой», — отметила актриса.
За галерею женских образов в отечественном кино приза удостоена народная артистка России Людмила Зайцева. Приза «За духовность в кинематографе» удостоен актер и режиссер, народный артист России Сергей Никоненко. Еще один приз в виде большого сердца получил за свои экранные роли заслуженный артист России Евгений Дятлов. «Это сердце — в надежных руках героя нашего времени», — сказал, вручая награду, режиссер Сергей Снежкин.
За пять фестивальных дней на сеансах «Вивата» в восьми кинотеатрах города побывало более 28 тыс. зрителей, которые смогли увидеть все фильмы бесплатно.