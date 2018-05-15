На фестивале «Виват кино России!» в Петербурге прошла премьера фильма «Первые»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. В Петербурге в рамках фестиваля «Виват кино России!» состоялась премьера патриотической драмы «Первые» режиссера Дмитрия Суворова . Истории создания картины о событиях начала XVIII века посвятили во вторник пресс-конференцию в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Организаторы фестиваля обратились к нам с предложением, от которого мы не могли отказаться, тем более, что много важных эпизодов фильма снималось в Петербурге и среди исполнителей было немало питерских артистов. Мы рады, что этот показ на фестивале вызвал такую эмоциональную реакцию. Люди выходили с просмотра со слезами на глазах", — поделился своими наблюдениями продюсер фильма Юрий Обухов. Он сообщил, что первый показ в Москве наметили на 30 мая, а в российский прокат лента выйдет 7 июня.

Герои фильма — реальные исторические личности лейтенанты российского флота Василий Прончищев и Василий Челюскин, которые летом 1735 года под предводительством командора Витуса Беринга на парусном судне отправились из Якутска по реке Лене к Северному Ледовитому океану. Как рассказал Юрий Обухов, эта история по мотивам пьесы «Созвездие Марии» Владимира Федорова показалась творческой группе очень интересной для экранного воплощения. И в число участников фильма вошли артисты Якутского русского драматического театра, где идет спектакль «Созвездие Марии».

"Мне было очень интересно сыграть в фильме роль дочери шамана. Шаманизм и ныне сохранился в укладе нашей жизни, и я с уважением к этому отношусь", — рассказала актриса из Республики Саха Тамара Обутова

Среди исторических персонажей фильма — император Петр Первый, роль которого сыграл петербуржец Александр Дьяченко . Он считал важным дня себя «создать узнаваемый образ Петра, чтобы от него веяло жизнью и духом созидания».

Съемки фильма проходили в Якутии, а также в Карелии, где по старинным чертежам воссоздали дубель-шлюп «Якутск», на борту которого разворачивается значительная часть событий фильма. Юрий Обухов надеется на удачную экранную судьбу «Первых». «Картина рассказывает о подвиге первооткрывателей, которые были верны долгу, мужественно делали свое дело и не видели в этом ничего героического», — заключил продюсер.