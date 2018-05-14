Режиссер «Ленфильма» Виталий Мельников стал героем фестиваля «Виват кино России!»

Почти вся творческая жизнь Мельникова связана со студией «Ленфильм», которая также выступает на фестивале в роли юбиляра — ей исполнилось 100 лет. И в летопись старейшей отечественной кинофабрики навсегда вписаны десятки киноработ режиссера.

"Вы перевернули мою судьбу с того момента, когда я приехала на пробы в «Старшем сыне». А всего я снялась в восьми ваших картинах — от Агафьи Тихоновны в «Женитьбе» до Екатерины II в фильмах «Царская охота» и «Бедный, бедный Павел», — вспомнила эпизоды творческого сотрудничества в мастером президент фестиваля, народная артистка России Светлана Крючкова . «В вашем фильме „Здравствуй и прощай“ я сыграла свою любимую роль, которая оказалась близкой и зрителям», — призналась актриса Людмила Зайцева , добавив, что готова играть в картинах Мельникова «даже тень от березы».

В фильме «Старший сын» снялся в одной из своих первых больших киноролей Михаил Боярский . У этого режиссера блеснул новыми гранями таланта актер Виктор Сухоруков , охвативший широкий диапазон образов — от императора Павла до контуженного солдата Никанора Калинкина в картине «Агитбригада „Бей врага!“ Звезды кино рассказывают, что Виталий Мельников любит актеров и делает их активными соавторами своих режиссерских замыслов.

Среди длинного списка работ режиссера — „Начальник Чукотки“ (это был первый его полный метр), „Мама вышла замуж“, „Здравствуй и прощай“, „Семь невест ефрейтора Збруева“, „Ксения, любимая жена Федора“, „Отпуск в сентябре“, „Последнее дело Вареного“, „Царевич Алексей“, „Луной был полон сад“, „Выйти замуж за капитана“, каждый из которых находил своего зрителя, открывал новых экранных героев.

На бесплатные показы этих и других картин именитого юбиляра пригласила горожан студия „Ленфильм“, где Виталий Мельников работает с 1964 года. В первом павильоне открылась выставка, рассказывающая о его жизни и творчестве. Режиссер написал книгу воспоминаний, соединив в ее названии два самых главных для него слова — „Жизнь. Кино“. Отрывки из мемуаров стали комментариям к показу фильмов и к выставке, охватывающей весь путь большого художника, чье творчество адресовано многомиллионной аудитории.