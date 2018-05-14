Премьера снимавшегося в Ступине фильма «Моя жизнь» состоится 24 мая

В столичном кинотеатре «Октябрь» 24 мая состоится премьера ленты «Моя жизнь», съемки которой проходили в подмосковном Ступине, говорится в сообщении пресс-службы киностудии «Медведь».

«Киностудия «Медведь» закончила производство полнометражного художественного фильма под названием «Моя жизнь». Премьера фильма состоится 24 мая 2018 года в кинотеатре «Октябрь», — говорится в сообщении.

В фильме рассказывается о мальчике из Подмосковья, который мечтает стать великим футболистом. Для того, чтобы достичь своей мечты, герою приходится отказаться от любимой девушки и выбрать путь спортсмена. Но, когда до цели остается всего ничего, судьба распоряжается по-другому.

«Моя жизнь» — это история преодоления себя и жизненных обстоятельств на пути к своей мечте, история любви и человеческих отношению длиною в жизнь», — добавляется в сообщении.

Съемки фильма, в частности, проходили в Ступине на стадионе «Металлург».

В широкий прокат картина выйдет 31 мая.