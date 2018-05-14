Показ винтажных американских и датских фильмов состоялся в библиотеке на Октябрьской

Показ лучших американских и датских фильмов 10-х годов XX века состоялся на минувшей неделе в библиотеке № 50, расположенной на Октябрьской улице. Мероприятие провел историк и философ Вячеслав Сачков

— Зрители увидели режиссерский эксперимент американца Дэвида Уорка Гриффита под названием «Энох Арден» и две мелодрамы датского режиссера Альфреда Лина — «Бродячий цирк» и «Укротитель медведей». Вячеслав Сачков рассказал присутствующим об истории создания этих кинолент, — сообщили в администрации учреждения.

Напомним, библиотека № 50 находится по адресу: ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1. (то)