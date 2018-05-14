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Показ винтажных американских и датских фильмов состоялся в библиотеке на Октябрьской
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Показ винтажных американских и датских фильмов состоялся в библиотеке на Октябрьской 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Показ лучших американских и датских фильмов 10-х годов XX века состоялся на минувшей неделе в библиотеке № 50, расположенной на Октябрьской улице. Мероприятие провел историк и философ Вячеслав Сачков.
— Зрители увидели режиссерский эксперимент американца Дэвида Уорка Гриффита под названием «Энох Арден» и две мелодрамы датского режиссера Альфреда Лина — «Бродячий цирк» и «Укротитель медведей». Вячеслав Сачков рассказал присутствующим об истории создания этих кинолент, — сообщили в администрации учреждения.
Напомним, библиотека № 50 находится по адресу: ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1. (то)
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