Ещё
Сергей Пускепалис стал идеалистом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Пускепалис стал идеалистом 

Вечерняя Москва 6 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Во всяком случае, это произошло с ним в кино: на съемках нового остросюжетного детектива «Идеалист», где ему досталась не просто роль, а роль главная — следователя, успешно раскрывающего самые сложные дела.
Нового героя заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса зовут Глеб Федоров. Его не просто так называют идеалистом: работая в системе МВД, он сохранил уважение к людям, умение понимать их и сочувствовать им. Он проницателен, ироничен, хотя в иные моменты может быть решительным и жестким. Он в равной степени умеет как завоевывать симпатию, так и раздражать подозреваемых, а его коронный номер — подвести разговор к вопросу, которого большего всего боится подозреваемый, а потом оборвать его. Этот уникальный метод помогает Глебу Федорову раскрывать самые сложные преступления.
Расследуя гибель сослуживца и друга Алексея Куркова, Федоров выходит на след местного бандита по кличке «Букинист». Фигура это загадочная: все о нем слышали, да никто не видел. А в это время в отделе появляется «засланный казачок»…
Наряду с непростым расследованием и рабочими перипетиями Федорову нужно вернуть любовь жены и разобраться, что происходит с его 17-летней дочерью.
Сценарий «Идеалиста» писал известный драматург Алексей Слаповский. Его сценарий к фильму «Консультант» в этом году был признан лучшим и награжден премией Ассоциации продюсеров кино и телевидения.
О своем герое Слаповский говорит так:
— Глеб на самом деле идеалист только в сравнении с теми, кого ожесточила профессия. Он просто очень нормальный человек, в чем и заключается его странность!
Вечерняя Москва: последние новости
Густая тень развесистой клюквы Еву Грин заметили у прилавков подмосковного супермаркета Кино — двигатель прогресса
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах304
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал1
На Самойлову набросились зрители82
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру12
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение