Сергей Пускепалис стал идеалистом

Во всяком случае, это произошло с ним в кино: на съемках нового остросюжетного детектива «Идеалист», где ему досталась не просто роль, а роль главная — следователя, успешно раскрывающего самые сложные дела.

Нового героя заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса зовут Глеб Федоров. Его не просто так называют идеалистом: работая в системе МВД , он сохранил уважение к людям, умение понимать их и сочувствовать им. Он проницателен, ироничен, хотя в иные моменты может быть решительным и жестким. Он в равной степени умеет как завоевывать симпатию, так и раздражать подозреваемых, а его коронный номер — подвести разговор к вопросу, которого большего всего боится подозреваемый, а потом оборвать его. Этот уникальный метод помогает Глебу Федорову раскрывать самые сложные преступления.

Расследуя гибель сослуживца и друга Алексея Куркова, Федоров выходит на след местного бандита по кличке «Букинист». Фигура это загадочная: все о нем слышали, да никто не видел. А в это время в отделе появляется «засланный казачок»…

Наряду с непростым расследованием и рабочими перипетиями Федорову нужно вернуть любовь жены и разобраться, что происходит с его 17-летней дочерью.

Сценарий «Идеалиста» писал известный драматург Алексей Слаповский . Его сценарий к фильму «Консультант» в этом году был признан лучшим и награжден премией Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

О своем герое Слаповский говорит так:

— Глеб на самом деле идеалист только в сравнении с теми, кого ожесточила профессия. Он просто очень нормальный человек, в чем и заключается его странность!