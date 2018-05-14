Дом актера приглашает на любовный треугольник в мастерской портного

«За несколько часов до Нового Года в мастерской портного появляется господин, требующий срочно зашить порвавшиеся брюки… А затем перед зрителем начинает разворачиваться «драматическая» история любовного треугольника. Причем, главное действующее лицо — даму, возлюбленную обоих — зритель не видит и не увидит, но будет знать о ней все по рассказам соперников: по-детски трогательного, впечатлительного, робкого господина зрелого возраста в исполнении Евгения Воскресенского и экспрессивного, напористого молодого бизнесмена в исполнении Павла Майкова», — говорится в пресс-релизе.

Искрящаяся юмором, талантливая игра замечательных актеров легко превращает драму в комедию. А вражда соперников перерастает в крепкую мужскую дружбу!

Справка «СП»

Денис Филимонов (род. 1971) — режиссер, артист театра и кино. В 1993 году окончил Школу-студию МХАТ. С 1990 по 2000 был актером Московского драматического театра им. Пушкина. Когда Денису Филимонову было 14 лет, состоялся его дебют в кино— в фильме «Мужчины есть мужчины» ему доверили главную роль. С тех пор Денис Филимонов сыграл более 50 ролей в художественных и телевизионных фильмах. С 2000 года работает на телевидении в качестве режиссера телевизионных фильмов и сериалов. В последние годы активно работает и в качестве театрального режиссера-постановщика. На его счету около 20 спектаклей, которые с успехом идут не только в России, но и в Польше, Германии, Австралии.

Начало в 19:30. Продолжительность спектакля «Идеальный фасон» — 1 час 30 минут.