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Тест: что вы знаете о скандалах в киноиндустрии?
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Тест: что вы знаете о скандалах в киноиндустрии? 

Рамблер 1 час назад
Фото: giphy.com
Знаменитости любят находиться в центре внимания, но у этой медали есть и обратная сторона. Повышенный интерес публики остается, даже когда звезда уже не на коне. И вместо того, чтобы чествовать и боготворить недавнего любимца, публика ополчается на него с жестокой критикой. Между тем, звезды — самые обычные люди, одни из них любят выпить, другие — просто поскандалить на ровном месте, третьи же — и вовсе страдают тяжелыми психологическими расстройствами. И вся их неприглядная жизнь происходит под микроскопом "желтой прессы", и потому громкие скандалы с участием кинозвезд — обычное для Голливда дело.
Пройдите тест и узнайте, из-за чего звезды первой величины рушат свою голливудскую карьеру.
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