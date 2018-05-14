Машина времени: 10 лучших бразильских сериалов вашего детства

В 1988-м году в СССР был показан первый бразильский сериал «Рабына Изаура». За историей любви Изауры дус Сантус и Леонсио Алмейда следила вся огромная страна. В начале 80-х Сюзана Виейра, Вера Фишер , Антонио Фагундес и другие популярные актеры стали «членами» практически всех семей на постсоветском пространстве, с которыми они встречались каждый будний день в прайм-тайм. Запаситесь попкорном! BeautyHack собрал лучшие сериалы вашего детства.

«Секреты тропиканки»

Мировая премьера состоялась в феврале 1993 года. Сериал по сценарию Ивани Рибейру — ремейк черно-белой «мыльной оперы», показанной по телеканалу «ТВ Тупи» в 1973 году. Главную роль сыграла Глория Перес.

Сериал рассказывает историю двух сестер, абсолютно одинаковых снаружи и диаметрально противоположных внутри. Ракел мечтает о беззаботной и обеспеченной жизни, Рут — любить и быть любимой. Бразильский сериал не был бы бразильским без любовной линии. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы догадаться: объект вожделения у сестре был один на двоих. Конечно же, все перипетии заканчиваются хорошо — любовь спасет мир!

Самым популярным и запоминающимся персонажем в фильме стали вовсе не близняшки, а Тонью по прозвищу «лунатик», блестяще сыгранный Маркусом Фротой. Только не говорите, что не помните этого персонажа. Ради роль Маркусу пришлось поправиться на 7 кг. На что не пойдешь ради зрителя!

«Новая жертва»

Сериал, снятый телекомпанией «Глобу», вышел в прокат в 1995 году. В России премьера состоялась годом позже — 15 июля 1996 года. Сюжет сериала отличался от обычных бразильских теленовелл. В нем присутствовала детективная линия, очень похожая на роман Агаты Кристи «Десять негритят» — такой же аллегорический список жертв в виде зверей китайского гороскопа.

«Новая жертва» затронула очень много тем, о которых в нашей стране тогда все еще говорили шепотом: наркомания, проституция, гомосексуализм. На покупку теленовеллы претендовали многие компании, но их сильно не устраивал финал. Специально для европейского зрителя авторы отдельно отсняли последнюю серию, где изменили имя убийцы.

В теленовелле «Новая жертва» дебютировал актер Алишандри Боржес, которого несколькими годами позже зрители увидели в «Вавилонской башне». Сериал был показан по четырем российским каналам. Помните имя убийцы? Вам будет чем заняться по вечерам ближайший месяц (если не два).

«Роковое наследство»

Сценарист Бенедито Руй Барбоза выстроил сюжетную линию вокруг своих излюбленных тем: жизни итальянских иммигрантов в Бразилии, тонкостях взаимоотношений человека и земли, сельской жизни и, конечно, любви. Теленовелла стала одной из самых рейтинговых на бразильском телевидении в 90-х годах.

В основе сюжета — история двух враждующих семей (Медзенга и Бердинации), владеющих кофейными плантациями. Несколько поколений, война, непримиримые споры и ненависть… Спойлер: все закончилось свадьбой.

Для создания образа Луаны исполнительница одной из главных ролей Патрисия Пилар прошла несколько десятков курсов у резчиков тростника, а Раулу Кортезу, сыгравшему Бенедито Руй Барбозу, пришлось освоить итальянский акцент.

«Жестокий ангел»

И снова ремейк! Впервые история навязчивой любви дочери шофера Ниси к бизнесмену Родриго и ее «грязной игре» для удовлетворения собственных амбиций была показана в 1976 году. Главные роли сыграли Сюзана Виейра и Жозе Вилкер . Согласно статистике, серил тогда смотрело 90% населения Бразилии. Финал оригинала печален: в конце фильма Ниси умирает при родах. Сценаристы ремейка, вышедшего в 1997 году, оказались более гуманными, оставив героиню в живых и даже «подарив» ей женское счастье.

«Во имя любви»

Сценарий для сериала телекомпании «Глобу» написал Мануэль Карлос. Фильм рассказывает историю о том, как мать подменила умершего ребенка дочери на своего. Несмотря на кажущуюся не обремененность высоким смыслом, сериал затрагивает серьезные проблемы: алкоголизм, насилие в семье, измена и безответная любовь.

Картина собрала звездный «десант» популярных бразильских актеров: в ней сыграли Сузана Виейра, Режина и Габриэла Дуарты (да, да, они самые настоящие, а не экранные мать и дочь), Вивиана Пасмантес. Первые серии «мыльной оперы» снимались в Венеции — городе, в которым вдыхаешь любовь, а выдыхаешь счастье.

«На что вы готовы во имя любви?» — так звучал слоган рекламной кампании, приуроченной к выходу сериала в российский прокат. Хорошо подумайте прежде, чем ответите себе на этот вопрос.

«Вавилонская башня»

Сюжет основан на библейской притче о Вавилонской башне, в которой людей наказали за гордыню и непонимание друг друга. Герои сериала вели себя ничуть не лучше: лицемерие, предательство, агрессия, месть — вот лишь небольшая часть того, во что были погружены зрители. Вышедший после двадцатилетнего тюремного заключения Жозе Клементино решат отомстить своему бывшему шефу, на показаниях которого когда-то основывалось обвинение. Он принимает решение взорвать торговый центр «Tropical Towers», принадлежащий ненавистному врагу, и приводит план в действие. Казалось бы, факты на поверхности: преступник очевиден. Но не все так однозначно — сценаристы оставляют зрителя в неведении и заставляют сомневаться до последней серии (подробнее о том, как перестать быть жертвой, читайте здесь).

Та самая «красотка из Морумби» — героиня именно этого сериала. В нем сыграли две семейные пары: Глория Мэнезес и Тарсизиу Мейра, Эдсон Селулари и Клаудия Райя . Все по-взрослому!

«Хозяйка судьбы»

Премьера этого сериала состоялась с начале 2000-х. У главной героини, которую сыграла Сюзана Виейра, пятеро детей. Ей самой пришлось пробивать себе дорогу в жизни, чтобы обеспечить всем безбедное будущее. Много лет назад у нее украли новорожденную дочь, за которую она борется, будучи уже почтенной дамой.

В основу сюжета легла реальная история, взятая сценаристами из раздела «Происшествия» местной газеты. В статье рассказывалось о женщине, которая в 1986 году похитила ребенка и воспитывала его, как своего собственного, пока ее не нашла полиция. Второй ребенок «похитительницы» тоже оказался украденным — это обнаружилось спустя 17 лет!

Одной из самых запоминающихся стала роль злодейски Назары, за исполнение которой актриса Рената Сорра получила не одну престижную премию.

«Семейные узы»

Элена (вечно молодая Вера Фишер) — косметолог. Ей 44, и у нее двое взрослых детей: безработный инженер Фред, женатый на взбалмошной особе, и 22-летняя Камилла, которая учится в Лондоне. В начале фильма Элена знакомится с молодым врачом Эду, только что получившим диплом. А дальше все, как в тумане: сплетни, интриги, поцелуи, встречи и расставания.

Надо ли пояснять, что мама и дочь полюбили одного и того же человека? Хэппи энд, конечно же, был. Но какой ценой он достался главным героям?

«Воздушные замки»

В России он вышел в прокат 3 января 2001 года. Сериал рассказывает о трех сестрах: Жулии — успешном журналисте, Бет, гоняющейся за миллионерами, и Сели, которая мечтает стать монахиней. Их отец тяжело болен — после комы у него пропадает память. На пути к выздоровлению главу семейства и его дочерей ждут серьезные испытания. Какие? Лайфхак: особо любопытным можно посмотреть три последние серии — за вечер управитесь.

«Клон»

«Клон» самым самых рейтинговых сериалов за всю историю! «Повязку» лидера у него не отобрали до сих пор — сложно повторить такой оглушительный успех. Неудивительно. Историю непокорной мусульманки Жади, которую сыграла Джованна Антонелли (а том, как сейчас выглядят актрисы из сериала читайте тут), знают даже представители поколения Z.

Теленовеллу стоит посмотреть и пересмотреть из-за одних только нарядов — художникам по костюмам хочется аплодировать стоя. Отдельного внимания заслуживает сценарий. Его автором стала популярная актриса Глория Перес. Она не стала закручивать сюжет вокруг любви из разных социальных слоев или потерянных детей, сделав ставку на исламизм и сложную тему клонирования людей. Смело для 2001 года!

Сериал показали в 90 странах мира — цифры говорят лучше любых слов.