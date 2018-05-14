Ещё
Нагиев рассказал о смешных заработках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нагиев рассказал о смешных заработках 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Исполнитель главной роли в фильме «Непрощенный» Дмитрий Нагиев дал интервью в Каннах, где прошел показ картины о Виталии Калоеве, потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером.
Нагиев рассказал, что съемки в этом фильме были дня него изматывающими внутренне. Однако, он немедленно согласился сниматься, лишь прочитав сценарий.
«Это было глубокое, страшное произведение, которое выбило меня из колеи на пару дней. Я правду рассказываю, я действительно отписался режиссеру в третьем часу ночи, что я прочитал, что я плакал. Может быть, потому что я пожилой, сентиментальный человек уже», — говорит актер.
Бюджет фильма составил около 100 млн рублей. Памятуя о том, что Нагиев является одним из самых высокооплачиваемых российских актеров, журналист BFM поинтересовался, не пошли ли 95 млн из них на гонорар кинозвезде.
«Нет, это все мифы и паршивые домыслы журналистики о каких-то заоблачных гонорарах», — заявил актер.
По словам Нагиева, «любой более-менее уважающий себя западный артист гораздо больше получает, чем мы».
«Это смешные деньги, поверьте мне. Некоторые наши артисты снялись в нескольких зарубежных картинах. Я, говорит, так рад, мне каждый месяц приходят деньги: то 600 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей), то 6 тысяч (500 тысяч рублей), в зависимости от количества показов по миру. Вы знаете, мне приходят только телеграммы на день рождения от малоизвестных фондов. Все. Я работал за гонорар, но это весьма скромные деньги», — рассказал Нагиев.
Дмитрий Нагиев опроверг многочисленные публикации СМИ о том, что он является самым обеспеченным актером России. Пару лет назад журнал Forbes наделил его таким званием, отметив, что кинодеятель зарабатывает примерно три млн долларов в год.
«Пока я еще нахожусь в поиске тех денег, которые они обозначили тогда», — подытожил актер.
Ранее СМИ назвали стоимость рекламы в Instagram Нагиева. По некоторым данным, чтобы актер прорекламировал тот или товар или услугу, придется выложить около 650 тысяч рублей. При этом в месяц у него выходят два-три рекламных поста.
Ридус: последние новости
Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в химии? Хабенский рассказал немцам, на что делал упор, работая над «Собибором» Россия стала крупнейшим кинорынком Европы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах296
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал1
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Изначальные концовки известных советских фильмов6
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение