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В Доме романса района Щукино покажут спектакль «Воздушный поцелуй»
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В Доме романса района Щукино покажут спектакль «Воздушный поцелуй» 

Управа района Щукино 55 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В Доме романса, который находится в районе Щукино, 16 мая покажут лирическую комедию «Воздушный поцелуй».
— Постановку представит авторский театр Валентина Дудникова при участии актеров кино Анны Назарьевой и Сергея Хрусталева, — сообщили в пресс-службе учреждения.
Начало в 19.30. Адрес Дома романса: ул. Берзарина, д. 20 (м. «Октябрьское поле»). Телефон для справок: 8 (499) 197-48-31.
Напомним, Валентин Дудников — драматург и режиссер. Начинал свою деятельность в кино. Снял несколько короткометражных фильмов, которые были отмечены на различных кинофестивалях. Последние 25 лет посвятил театру, при этом ставил спектакли исключительно по написанным им самим пьесам. В этом особенность и уникальность авторского театра Валентина Дудникова. (ео)
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