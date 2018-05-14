В Доме романса района Щукино покажут спектакль «Воздушный поцелуй»

В Доме романса, который находится в районе Щукино, 16 мая покажут лирическую комедию «Воздушный поцелуй».

Начало в 19.30. Адрес Дома романса: ул. Берзарина, д. 20 (м. «Октябрьское поле»). Телефон для справок: 8 (499) 197-48-31.

Напомним, Валентин Дудников — драматург и режиссер. Начинал свою деятельность в кино. Снял несколько короткометражных фильмов, которые были отмечены на различных кинофестивалях. Последние 25 лет посвятил театру, при этом ставил спектакли исключительно по написанным им самим пьесам. В этом особенность и уникальность авторского театра Валентина Дудникова. (ео)