«Красавица и чудовище»

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, мелодрама, семейный

Год: 1991

Страна: США Режиссер: Гари Труздейл, Кирк Уайз

Сюжет фильма «Красавица и чудовище»

В заколдованном замке, скрытом в темном лесу, живет ужасное Чудовище. Ведьма заколдовала его за грубость, оставив ему цветок: если до того как с розы упадет последний лепесток Чудовище полюбит девушка, то чары спадут. Невольным гостем Чудовища становится отец девушки Белль — начитанной красавицы, которой тесно в деревенском мирке (местный плейбой Гастон, красивый, но грубый тип, видит Белль своей женой, но она в ужасе от подобной перспективы). Хозяин отправляет отца Белль в темницу. Отправившись на поиски родителя, она находит замок и предлагает Чудовищу освободить отца в обмен на нее.

Интересные факты о фильме «Красавица и чудовище»:

Мультфильм снят по мотивам сказки Жанны-Мари Лепренс де Бомон «Красавица и чудовище» (1757).

Моделью для создания образа Белль послужила сценарист сериала «Приключения мультяшек» Шерри Стоунер.

Гастон по первоначальной задумке должен был быть невысоким, толстым и старым, но авторы решили сделать его похожим на актера Ричарда Уайта, озвучившего этого персонажа.

Фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» (в то время еще не было отдельной номинации для полнометражных анимационных фильмов), но проиграл «Молчанию ягнят» (1990).

Фильм посвящен поэту-песеннику Ховарду Эшману , который создал лирику для всех песен в фильме. Он умер от СПИДа в возрасте 40 лет незадолго до премьеры фильма. За песню «Beauty and the Beast» композитор Алан Менкен и Ховард Эшман (посмертно) получили «Оскара» за лучшую песню к фильму. От имени Эшмана награду принимал его самый близкий друг Билл Лоуч. В самом конце титров фильма можно прочитать следующее: «Для нашего друга Ховарда, который дал Русалочке ее голос, а Чудовищу — его душу. Мы будем вечно благодарны тебе».

У мультфильма есть альтернативный финал, в котором чудовище таковым и остается.

25 млн долларов, потраченные на создание мультфильма окупились более чем 17 раз, собрав в мировом прокате без малого 425 млн долларов.

Внешний вид Чудовища — плод фантазии аниматора Глена Кина. Он соединил гриву льва, бороду и форму головы от буйвола, бивни и переносицу дикого кабана, лоб гориллы, ноги и хвост волка и тело медведя.

Трейлер фильма «Красавица и чудовище»:

Кадры из фильма «Красавица и чудовище»:

Кадр из фильма «Красавица и чудовище»Кадр из фильма «Красавица и чудовище»Кадр из фильма «Красавица и чудовище»Кадр из фильма «Красавица и чудовище»Кадр из фильма «Красавица и чудовище»