Показ фильма «Игра в правду» пройдет в Центральной библиотеке

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Показ фильма «Игра в правду» пройдет в Центральной библиотеке городского округа Щербинка 17 мая.

Фильм повествует историю о дружбе трех бывших одногруппников, которые, спустя долгое время встречаются вместе. В определенный момент все они начинают делиться подробностями историй минувшей юности и до сих пор неизвестными обстоятельствами. Некоторые из фактов кто-то из друзей вовсе предпочел бы не знать.

Как обычно, киносеансу будет предшествовать видео-лекция куратора проекта «Кино-клуб большой Москвы» Сергея Сидоренко

Показ запланированный на 15:00 состоится по адресу: улица Юбилейная, дом №16.