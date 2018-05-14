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Показ фильма «Игра в правду» пройдет в Центральной библиотеке
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Показ фильма «Игра в правду» пройдет в Центральной библиотеке 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Показ фильма «Игра в правду» пройдет в Центральной библиотеке городского округа Щербинка 17 мая.
Фильм повествует историю о дружбе трех бывших одногруппников, которые, спустя долгое время встречаются вместе. В определенный момент все они начинают делиться подробностями историй минувшей юности и до сих пор неизвестными обстоятельствами. Некоторые из фактов кто-то из друзей вовсе предпочел бы не знать.
Как обычно, киносеансу будет предшествовать видео-лекция куратора проекта «Кино-клуб большой Москвы» Сергея Сидоренко.
Показ запланированный на 15:00 состоится по адресу: улица Юбилейная, дом №16.
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