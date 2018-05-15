Показ кинофильма пройдет в «Доме Гоголя»

Показ фильма «Воспитание крошки» пройдет 16 мая в «Доме Гоголя». Его режиссировал Говард Хоукс.

Кандидат филологических наук Александр Шамарин расскажет жителям столицы об истории создания киноленты, сообщили на официальном сайте учреждения. Горожане услышат о причинах нахождения фильма «Воспитание крошки» в Национальном реестре фильмов Библиотеки Конгресса Соединенных штатов Америки.

Отметим, что кинолента Говарда Хоукса входит в 100 лучших картин по версии Американского института кино.

Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.