Ещё
Показ кинофильма пройдет в «Доме Гоголя»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Показ кинофильма пройдет в «Доме Гоголя» 

Управа района Арбат города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Показ фильма «Воспитание крошки» пройдет 16 мая в «Доме Гоголя». Его режиссировал Говард Хоукс.
Кандидат филологических наук Александр Шамарин расскажет жителям столицы об истории создания киноленты, сообщили на официальном сайте учреждения. Горожане услышат о причинах нахождения фильма «Воспитание крошки» в Национальном реестре фильмов Библиотеки Конгресса Соединенных штатов Америки.
Отметим, что кинолента Говарда Хоукса входит в 100 лучших картин по версии Американского института кино.
Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Почти 4,5 тысячи специалистов поработают с детьми в рамках «Московской смены» День славянской письменности и культуры 24 мая 2018 года Фортепианный дуэт выступит в музее Александра Скрябина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте актера в гриме
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах306
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»57
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру13
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение