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«Раз, два — горе не беда!» по повести Кима покажут в кинотеатре на Костякова
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«Раз, два — горе не беда!» по повести Кима покажут в кинотеатре на Костякова 

Управа района Савеловский города Москвы 16 мая 2018
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Советский художественный фильм «Раз, два — горе не беда!» покажут 19 мая в кинотеатре «Искра» на улице Костякова. Музыкальная сказка снята в 1988 году по пьесе Юлия Кима. Об этом рассказала руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова.
— В картине снялись замечательнее советские актеры: Олег Табаков, Николай Караченцов, Семен Фарада, Татьяна Пельтцер, — поделилась Овсянникова.
Начало сеанса в 10.00. Вход свободный, приглашаются все желающие.
Кинотеатр «Искра» находится по адресу ул. Костякова, дом 10. Справки по телефону: 8 (499) 976-14-44. (мю)
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