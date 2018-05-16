Советский художественный фильм «Раз, два — горе не беда!» покажут 19 мая в кинотеатре «Искра» на улице Костякова. Музыкальная сказка снята в 1988 году по пьесе Юлия Кима. Об этом рассказала руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова.
— В картине снялись замечательнее советские актеры: Олег Табаков, Николай Караченцов, Семен Фарада, Татьяна Пельтцер, — поделилась Овсянникова.
Начало сеанса в 10.00. Вход свободный, приглашаются все желающие.
Кинотеатр «Искра» находится по адресу ул. Костякова, дом 10. Справки по телефону: 8 (499) 976-14-44. (мю)